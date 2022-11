En medio de sus vacaciones por la intertemporada en el fútbol europeo, que se encuentra en pausa por el Mundial de Qatar, Claudio Bravo ha realizado diferentes actividades en nuestro país previo a retornar a España para volver a entrenarse bajo las órdenes de Manuel Pellegrini en el Betis.

El arquero chileno, eso sí, previo a ese viaje, se dio tiempo de hablar con Mega para, entre otras cosas, dar pistas de lo que será su futuro en el fútbol, dando señales claras de que su intención es mantenerse a toda costa en el viejo continente.

Bravo señaló que le gustaría "mantenerme en el fútbol de Europa, con el alto rendimiento, con la sensación de que aún sigues aportando a este nivel es magnífico. Espero seguir disfrutándolo y cuando vea que ya no me alcanza para estar a ese nivel ya veremos la siguiente opción o el paso que habrá que tomar", manifestó.

"Soy bien sincero. Me veo bien en Betis. Me queda una temporada y posiblemente otra más, pero tampoco quiero adelantarme a los procesos de absolutamente nada. Quiero sentirme bien, sentirme competitivo como lo he hecho siempre y lo otro lo determinará cómo yo me sienta, físicamente o mentalmente", agregó.

Además, fue enfático que tras su paso por el Betis analizará dejar el fútbol y no necesariamente tiene contemplado volver a Chile como un paso obligado. "Ya cuando te acostumbras a una cosa, no quieres soltarlo. Yo estoy acostumbrado a estar a ese nivel y ya si las capacidades disminuyen ya veremos si continúo o no"

"Si me da para volver al fútbol chileno o dar una vuelta en otro lugar, genial. Pero no quiero adelantarme a nada. Quiero disfrutar de esto, seguir entrenando y seguir jugando a este nivel, que me encanta", cerró.

Claudio Bravo, a sus 39 años juega en el viejo continente desde el año 2006. Partió en el segundo semestre de ese año a la Real Sociedad y ha pasado por clubes como el Barcelona, el Manchester City y ahora el Betis. Esta temporada con los béticos ha jugado siete partidos, rotando de manera permanente la portería con Rui Silva.