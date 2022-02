Chupete Suazo aclara su polémica en La Serena: "Juegue o no juegue mi comportamiento debe ser ejemplar"

El momento de tensión que se vivió en el entrenamiento de Deportes La Serena con una discusión que tuvo como protagonista a Humberto Suazo, fue tema esta jornada en el club, donde el propio delantero quiso aclarar la situación.

Chupete asumió un rol principal antes de las declaraciones de Ivo Basay, de manera de poder entregar su versión de lo sucedido en la previa del partido ante Colo Colo por el Campeonato Nacional.

"En ningún momento me he peleado con Ivo. Lo que pasó es que tuvimos una pequeña discusión con Ítalo (Traverso), pero se hablaron las cosas y quedó ahí en el momento", aclara Humberto Suazo en una conferencia de prensa.

En ese sentido, Chupete muestra preocupación por el ejemplo que da a los otros jugadores que son más jóvenes y lo ven como un referente en el fútbol, por lo que pide aclarar lo sucedido.

"Yo me siento muy contento y cómodo en este plantel. Juegue o no juegue mi comportamiento debe ser ejemplar para los jóvenes que vienen de abajo. Me siento feliz y contento aquí. Estoy desilusionado con lo que ha salido, afecta a familias, a mi y a los niños. Aclarar que con el profe Ivo nunca hubo pelea y dejar el tema hasta aquí", precisa el delantero.

Por otro lado, el técnico Ivo Basay también no quiso ahondar en el tema, queriéndole dar un cierre para preocuparse solo del partido ante Colo Colo del fin de semana.

"Yo ni siquiera estaba ahí. Me enteré después de este incidente menor de la discusión con Humberto. Después salió en todos lados no sé con qué intención. Para cerrar el tema yo no estaba ni presente", cuenta el entrenador.