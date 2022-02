Colo Colo y Deportes Recoleta jugaron un partido amistoso en la cancha principal del estadio Monumental, con el afán de seguir preparándose de cara a los que serán los desafíos de cada uno de estos clubes en sus respectivas categorías.

Y el elenco de Primera B demostró que quiere pelear cosas grandes, pues venció por 5-3 a los albos en el recinto de Macul. Eso sí, los adiestrados por Gustavo Quinteros probaron a muchos jugadores del plantel para ir dándoles rodaje.

El primer tiempo terminó igualado 2-2, pero finalmente los recoletanos, que son dirigidos por el ex arquero Felipe Núñez, se impusieron con goles de Christopher Navarro, Matías Rubio, John Santander, Lucas Simón y Milton Alegre. En Colo Colo, anotaron Alexander Oroz y Christian Santos.

"Se jugó un partido amistoso, jugaron los que no tuvieron minutos y muchos juveniles. No hay que dejarse llevar por el resultado, jugaron los que no jugaban normalmente, es un resultado engañoso", contó Óscar Opazo en TNT Sports sobre el partido.

El próximo jueves 17 Recoleta debutará en el torneo de la B, cuando enfrente a Unión San Felipe en calidad de visitante. Será la primera experiencia en esta categoría para el elenco recién ascendido desde Segunda Profesional.

En tanto, el Cacique jugará el domingo contra La Serena en la IV Región, donde esperan ratificar el triunfo conseguir ante Everton en la primera fecha del Campeonato Nacional.

Para ese partido, podrán contar con el regreso de Leonardo Gil en la titularidad, pues ya cumplió su fecha de suspensión. Por lo mismo, Quinteros hará variaciones en la formación, donde es posible que Cristián Zavala sea el damnificado para mover a Gabriel Costa a ese lugar.