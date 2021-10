Una dura derrota sumó Deportes La Serena este miércoles, porque se inclinó por 4-1 ante Colo Colo en el estadio La Portada, situación que dejó muy preocupado al entrenador de los granates Ivo Basay.

El estratega analizó el encuentro jugado en la Cuarta Región, donde aseguró que los errores propios terminaron pasando la cuenta, sobre todo en la segunda etapa.

"Hubo momentos donde equilibramos el partido, pero también cometimos errores infantiles, sobre todo saliendo en ciertas situaciones. Con equipos como Colo Colo no te puedes equivocar como nos equivocamos. Se hizo una diferencia complicada, equiparamos y después nos sacaron ventaja. Fueron errores nuestros. Ante el puntero que tiene armado un formato eso lo complica", indicó de entrada el Hueso.

"La jugada parte cuando resbala uno de nosotros y se demora tres o cuatro segundos en volver a la situación de la pelota. Si se recupera rápido, no digo que impida el centro pero puede molestar. Con otros equipos a lo mejor no pasa lo mismo y no termina en gol, pero esos errores no se pueden cometer ante un rival como Colo Colo", agregó.

Luego, el ex DT de la selección sub 20 indicó que ahora tienen que analizar con calma el partido, para no cometer errores y mejorar en el futuro.

"Cuando un equipo como Colo Colo te pasa por arriba y no te da opciones, hay que agachar la cabeza, analizar. Pero acá tenemos que analizar errores nuestros, sobre todo ante un rival así. Pesan, hay que corregirlo lo antes posible. Veníamos de ganar dos partidos, empatar uno y esta derrota es contundente. Jugábamos contra el puntero, pero no pensábamos cometer errores tan marcados. No queda otra que levantarse, quedan partidos importantes y rivales dificilísimos. No esperábamos perder así", describió.