La Copa Libertadores de América está llena de mitos e historias relacionadas con amaño de partidos. Lamentablemente los chilenos hemos sido protagonistas en ese sentido, como cuando a Colo Colo lo perjudicaron en la final de 1973 ante Independiente o cuando la U quedó eliminada ante River en 1996 con un pésimo arbitraje.

Uno que desclasificó un intento de soborno en ese sentido fue el ex árbitro chileno Carlos Chandía, quien en conversación con Radio Futuro reveló que Marcerlo Tinelli, ex dirigente de San Lorenzo de Almagro, además una emblemática figura de la TV argentina, quiso arreglar un partido suyo.

La situación se dio en la Copa Libertadores 2001 y fue en un encuentro entre Deportes Concepción y San Lorenzo, duelo que Chandía iba a arbitrar en el sur de nuestro país.

El ex juez detalló que “un día llegaron dos tipos a Concepción, me llamaron curiosamente de Santiago y me dijeron que venía a Concepción. Le pedí a un amigo de Coihueco que me acompañara porque no entendía nada”.

“Fui al aeropuerto, los pasé a buscar, y luego me pidieron pasar a un banco para cambiar unos dólares. Posteriormente, fuimos a almorzar, y ahí los tipos me dijeron: ‘Tinelli lo único que desea es ser campeón’. Seguí escuchándolos, salimos a caminar a la playa y luego los voy a dejar al aeropuerto. Ahí les dije que se habían equivocado de individuo”, agregó.

Chandía explotó en furia y no respondió de la mejor forma. “Díganle a ese tal Tinelli que si aparece en el camarín, le voy a pegar una patá en la raja que no se le va a olvidar nunca. Así que váyanse de aquí, no los quiero ver más y ojalá lleguen bien a sus casas no más, hueones”, concluyó.

Al final el duelo lo ganó el León de Collao en el Ester Roa por 3-2, resultado clave para que terminara avanzando a la ronda de los octavos de final de la Copa Libertadores. ¿Y San Lorenzo? Quedó eliminado en la fase de grupos y tuvo que esperar por varios años para poder ganar el título continental en la edición del 2014.