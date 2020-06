Los audios filtrados de Julio Grondona y Marcelo Tinelli que provocaron un terremoto en el fútbol argentino: "Tratá de devolverme la guita esa que te di para que ganaras"

El fútbol argentino está convulsionado, luego de la serie de escuchas que dio a conocer el periodista transandino Jorge Lanata, entre el fallecido ex presidente del balompié transandino Julio Grondona con el actual mandamás de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Tinelli.

El reconocido periodista investigativo divulgó unas escuchas en radio Mitre, que datan de 2013, donde se habla de favores en programación de partidos, elección de árbitros a dedo y dinero, mucho dinero, donde los protagonistas son Grondona y el conductor de televisión, quien de paso se defendió en su cuenta de Twitter.

"Las escuchas fueron realizadas entre el 14 de mayo y el 12 de junio de 2013 y revelan el detrás de escena de árbitros elegidos a dedo, cambios de horarios de partidos y otros manejos para beneficiar a San Lorenzo", explica Jorge Lanata.

Jorge Lanata dio a conocer los polémicos audios entre Grondona y Tinelli

"Tratá de devolverme la guita esa que te di para que ganaras", es una de las frases más polémicas, y fue dicha por Grondona hacia Tinelli, en el marco de la definición del fútbol argentino en 2013, año donde terminó descendiendo Independiente.

En otro audio se esucha la negociación para un arbitraje de cara al partido clave entre el Ciclón y el Rojo: "A mí Trucco no me gusta. ¿No se puede poner a Delfino que es el mejor? ¿Por qué no ponés un árbitro bueno?”, lanza Tinelli, y Grondona responde: “Esperemos los resultados y mañana lo resolvemos al mediodía. ¿Para qué vamos a gastar pólvora en chimangos?".

También Grondona se dio el tiempo para hacer bromas, porque en otra escucha muy polémica habla de cheques: "Poné la fecha que vos quieras, 30, 60, 90 días. Al final estoy con los cheques de Arsenal, con los de San Lorenzo. Voy a poner una financiera yo".

Nada limpio, y puras cosas turbias, de lo cual se defiende como puede Marcelo Tinelli, quien está en el ojo del huracán en Argentina.