Guarello defiende serie El Presidente y sale al paso de la abogada de la familia Grondona con notable ironía

Juan Cristóbal Guarello salió a defender a serie El Presidente, el exitoso estreno de Amazon Prime Video en la que recoge la historia de Sergio Jadue y otros implicados de la Conmebol en el FIFAGate.

La familia de Grondona presentó una demanda millonaria que explicó la abogada Elba Marcovecchio en Radio ADN.

“El director dice que es una sátira y en los gráficos dice que los hechos son reales y se han pincelado detalles para más dramatismo, y se está utilizando el nombre de Julio Grondona. Se le está sindicando actividad, y eso crea en el espectador la imagen que así sucedió, entonces no es una ficción con un personaje creado. Se utiliza el nombre propio de alguien en un contexto del que Grondona nunca fue imputado”, fueron los argumentos de la abogada.

Sobre la misma salió al cruce Guarello, quien manifestó que “algo me produce ruido como autor, porque he escrito ficción e investigación periodística. Y la ficción que escribí estaba inspirada en nombres reales con nombres propios, pero a partir de mi propia creación, no eran retratos fieles. Cada vez que se haga una obra inspirada o basada en hechos reales hay que pedir permiso, porque hay cientos de obra de investigación y biografías en las que salen personajes y no se les pide permiso, qué sé yo, Obama, Hitler, Grondona, gente famosa, relevante. En Chile hemos tenido obras de teatro donde sale Allende y Pinochet discutiendo, es una frontera complicada”.

Agregó que “estoy pensando, en términos legales, en el famoso fallo a favor de Larry Flynt, cuando ridiculizó a un pastor de la iglesia que tenía zoofilia, era una caricatura y falló la Corte Suprema a favor de Flynt porque la sátira estaba permitida porque es entendida como tal. Es un terreno bien debatible”.

De ahí en más, el reconocido periodista nacional sacó su lado más punzante e irónico, recordando un hecho puntual para hacerse la idea de quién pudo ser el ex presidente de la AFA en vida.

“En año 2011 se publicó un video donde el señor Grondona dice que había recibido dineros irregulares del grupo Clarín y amenazaba con matar a Alejandro Fantino y a Juan Cruz Ávila… ¿Qué pasa si eso se recrea de forma exacta, también es un delito?”, sostuvo.

Siguió complementando: “¿qué pasa si yo escribo la biografía de Julio Grondona? Acá tengo la de Carlos Rafael Videla, la de Emilio Massera y varias de Perón. ¿Tengo que pedir permiso a la familia de Grondona para escribir la biografía de Julio Grondona?”.

“La línea es muy fina, si fuera así sólo habría biografías oficiales, la gente se dedicaría a escribir hagiografías, es decir, la vida de los santos… y acá no estamos hablando de un santo. Usted y yo coincidiremos en que no estamos hablando precisamente de un santo. Yo acá veo sátira, comedia. Una caricatura…”, sentenció Guarello.