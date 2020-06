Guarello se mosquea por el fútbol: "Se olvidan cómo celebraban todos en la calle hace cinco años"

Juan Cristóbal Guarello volvió a ser protagonista de la polémica fiel a su estilo y se anduvo mosqueando en Los Tenores de Radio ADN en medio de la discusión sobre la mejor fecha para que se reanude la competencia en el fútbol nacional.

El reconocido periodista manifestó que tiene claro que hoy por hoy es imposible darle “play” al Torneo Nacional, pero avizora un duro camino para que la pelota vuelva a rodar.

“Lo que me llama la atención es la estigmatización que tiene el fútbol, que es una actividad económica y que genera empleo. Es una actividad que se autofinancia: vive del CDF aunque ahora no va a recibir ingresos por boletos, pero sí tiene sponsor en la camiseta y una serie de entradas”, dijo Guarello.

Agregó: “es como si el fútbol fuera una simple frivolidad y una especie de capricho que no tiene ninguna relevancia y que poco menos vive de la plata del Gobierno lo que es una mentira total. Casi como que le sacara recursos a otra cosa”.

Y añade que “el fútbol es una actividad económica, chica en este momento, pero que da miles de empleos, aunque no lo crean. Que vuelva el fútbol no genera todos los empleos, pero si varios. Es una actividad económica más como la venta de huevos, el retail… Es parte de la estructura económica que tiene que empezar a funcionar, porque es muy fácil decir que no se puede volver, no se puede volver, no se puede volver… y van a entrar en quiebra todos los clubes y el CDF va a dejar de pagar”.

Los incidentes en La Florida en el Iquique-Calera que terminaron por suspender el fútbol en octubre tras el estallido social.

Sentenció que “hay que ser realistas, porque la idea de sentarse a esperar que alguien te regale algo no va a funcionar. Me llama la atención estigmatización. Esto ya lo vino en noviembre, que se cargó sobre el fútbol como si fuese culpable de algo. O se olvidan cómo celebraban todos en la calle hace cinco años. ¿Se les olvida contra quién jugábamos? ¿Qué ganamos? Dejen sobrevivir a algo que le ha dado cosas a este país en los últimos diez años”.