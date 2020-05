Juan Cristóbal Guarello duro y tajante: "El problema de fondo es que Colo Colo no tiene plata"

El periodista y rostro de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello, fue durísimo al abordar el presente de Colo Colo en medio del quiebre entre el plantel y Blanco y Negro. Según el comunicador, las razones son simples y severas.

“El problema de fondo es que Colo Colo no tiene plata… se puede hablar del 5%, del 3%, pero es una realidad que muchos no asumieron y hoy les está pasando la cuenta a algunos que no ayudaron mucho en noviembre y que ahora tampoco lo han hecho. Entonces se genera una relación tirante, una mala onda”, dijo Guarello en Los Tenores.

Además de la dura aseveración, Guarello deja entre líneas en estas palabras una crítica implícita a Esteban Paredes por apoyar el fin de la temporada 2019 tras el estallido social.

Continuó: “lo más probable es que la idea es dar por perdido este 2020 y dar vuelta la página con los costos que tenga y después veremos”.

Añadió que “hubo mala perspectiva y asesoramiento de los jugadores. También siento que no se escuchó a todo el plantel. Finalmente se impuso una manera de negociar voluntaria e involuntariamente, diseñada para los más grandes que terminan contrato ahora”.

Sentenció que “no se miró la perspectiva completa de todo el plantel, ellos tienen que seguir relacionándose con los mismos dirigentes y jugando por Colo Colo”.