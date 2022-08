El alcalde de Coihueco, ex jefe de la Comisión de Árbitros y uno de los jueces más importantes de la historia del fútbol chileno, Carlos Chandía, repasó el escándalo que vivió con el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue.

Durísima revelación. El ex jefe de la Comisión de Árbitros y uno de los más importantes réferis de la historia del fútbol chileno, Carlos Chandía, reconoció que en su minuto el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, le pidió perjudicar a dos equipos del Campeonato Nacional, lo que detonó su salida del arbitraje.

En diálogo con el programa La Tribuna de Radio Inicia, el actual alcalde de Coihueco -que volvió a sus labores después de un grave accidente de tránsito en 2021- aseguró sin tapujos la razón de que abandonara la actividad. "Me fui del referato cuando Sergio Jadue me pidió que perjudicara a Santiago Wanderers y Everton", reveló.

De acuerdo al chillanejo, la situación se gatilló en 2011. "Yo le pregunté a Jadue si ellos no eran sus amigos, refiriéndome a que fueron dos clubes que lo apoyaron para ser elegido presidente del fútbol chileno, en desmedro de Ernesto Corona". Y Chandía no olvida la respuesta del dirigente calerano: "Eran amigos míos, pero ya no lo son".

"Los árbitros nunca supieron, nunca les dije nada. Curiosamente, Iquique le ganó a Wanderers en Iquique, y Coquimbo empató con Everton en Coquimbo. Entonces, Jadue llegó a la oficina y me dijo 'estuvimos casi bien'. '¿Qué casi bien?', le dije yo. 'No. Los árbitros nunca supieron lo que usted me pidió'", aseguró el alcalde.

La situación detonó el quiebre. "Un día me llama a su oficina y me dice que tiene nuevo equipo, porque me ve trabajando muy solo. ‘No estoy solo’, le dije yo, porque en aquel entonces trabajaba con Juan Reyes, como parte del plantel que manejaba a los veedores, y Jorge Cruz, quien estaba a cargo de los árbitros de la serie B".

Pablo Pozo, Gastón Castro y Mario Sánchez eran los que traía Jadue bajo la manga. "¡Si ellos se fueron porque no daban más! Yo no trabajo con ellos, renuncio. Si no quiere pagarme, no me pague, pero me voy altiro. Me lo estaban imponiendo. Tuve ciertas diferencias con Gastón Castro, pero son las menores", reconoció Chandía.

"Lo único que tenía claro era que le había dicho a Harold (Mayne-Nicholls) que no quería seguir después de que perdió en la elección, y él me dijo que siguiera y que hiciera mi trabajo con profesionalismo, pero tratando de mantenerme dentro, para llevar bien el arbitraje y no tener problemas. Aguanté lo que aguanté no más", completó.

La historia se había dado a conocer en 2015, en un reportaje de TVN, tras la bochornosa salida de Jadue de la ANFP para actuar como testigo protegido en el caso conocido como FIFAGate, que lleva la justicia de Estados Unidos.