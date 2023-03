Impresentable: Cancha del Nelson Oyarzún es una miseria en el Ñublense vs Universidad Católica

El estado de las canchas del fútbol chileno ha sido todo un tema en esta temporada 2023. Lamentablemente el gramado de varios estadios nacionales es una lágrima, siendo el Nelson Oyarzún de Chillán uno de los que peor estado presenta.

Así se dejó ver claramente en el partido que están jugando Ñublense y Universidad Católica, cuando promediando la primera mitad un enorme trozo de pasto fue arrancado en medio de una pelota dividida en uno de los bordes de la cancha.

La lamentable situación fue captada justo por las cámaras de TNT Sports, que mostraron para todo el país el lamentable estado del césped del recinto chillanejo.

El propio Jaime García, entrenador de Ñublense, hizo sus reclamos pertinentes a mitad de semana, señalando en conferencia de prensa que “merezco respeto, así como yo he criticado otras canchas, para una Copa Libertadores o para lo que nosotros queremos, si tú me preguntas ahora, no está (…)Solamente pido lo que tiene que ser una cancha”.

Cabe recordar que la cancha de Bicentenario Nelson Oyarzún está sufriendo hacer rato por un hongo que no se ha podido controlar. Esto ha deteriorado demasiado el gramado del recinto donde hace de local Ñublense.

Mira el pedazo de pasto que se desprendió en el Nelson Oyarzún: