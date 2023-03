La cancha del Estadio Nelson Oyarzún está siendo un verdadero dolor de cabeza para Ñublense. El césped del recinto chillanejo está con un estado lamentable y fue Jaime García el encargado de alzar la voz al respecto como entrenador del cuadro rojo.

En conferencia de prensa el DT de Ñublense afirmó que “uno espera respeto, a veces hay momentos que uno tiene que culminar sus proyectos bien y creo que este es el año. ¿Qué quieres que te diga? Merezco respeto, así como yo he criticado otras canchas, para una Copa Libertadores o para lo que nosotros queremos, si tú me preguntas ahora, no está”.

“Esto viene de todos, desde acá hasta allá abajo. Solamente pido lo que tiene que ser una cancha. Buscar culpables, yo no soy detective ni quiero serlo, no me interesa. Lo único que pido es eso, creo que lo merezco, a lo mejor tendría que tener un poco más de nombre para poder tener en óptimas condiciones, pero esto viene de todos lados”, agregó.

En ese sentido, el DT de Ñublense fue claro en decir que “es una autocrítica para mí, creo que el gran responsable soy yo. A lo mejor yo mismo no me respeto, hay cosas que no transo y no voy a justificar tampoco. Lo que tanto esperábamos de poder salir jugar a otro lado, no corresponde por nuestra gente, no se puede así, hay cosas que no me voy a callar, soy así”.

Para finalizar, García le puso plazo para terminar su exitoso ciclo de cinco años al mano de Ñublense, afirmando que “hay que terminar bien el año, lo voy a hacer, por respeto al club y a la personas que están a cargo del club, de la persona que me trajo. Hay momentos e instancias para decir ‘ya, este año tiene que ser maravilloso, terminar maravilloso para volar”.

Jaime García tomó la dirección técnica de Ñublense en el 2019 y se tardó dos años en ascender a Primera División al cuadro de Chillán. En total ha dirigido 136 partidos, con 57 triunfos, 44 empates y 35 derrotas.