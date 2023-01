Ñublense comenzó de gran forma una temporada que será histórica para los chillanejos. Con la Copa Libertadores en el horizonte, vencieron por 1-0 a Unión Española en el arranque del torneo, en un partido que tuvo un protagonista excluyente: el estado de la cancha del Santa Laura.

Sin embargo, los Diablos Rojos no se quedan atrás con el estado de su propia cancha. Y es que el estadio Nelson Oyarzún sufre también con su césped desde que se jugó el último partido oficial, ante Colo Colo el pasado 6 de noviembre. Desde ese momento, un hongo atacó un gramado que también sufre por la presencia de chépica.

El resultado: una cancha con poco pasto y en muy mal estado como para albergar partidos de cualquier tipo. Algo que ya se pudo apreciar cuando el pasado 15 de enero los chillanejos jugaron un amistoso contra Universitario, mostrando que el estado del césped estaba muy distante de lo óptimo.

"Hay muchas cosas detrás del campo de juego que puedan hacer un daño colateral, pero no estoy para buscar culpables. Mi función es dirigir y tengo que hacerlo de la mejor forma posible", expresó Jaime García este miércoles en diálogo con Radio Ñuble.

"Tengo una institución y una región detrás mío, así que no me voy enfocar en dañar a alguien y en apuntar con el dedo porque no me corresponde, pero cansa", agregó el DT.

Inspección de la Conmebol

Todo, con miras al inicio de la Copa Libertadores en marzo próximo. El cuadro de Chillán, de hecho, recibió a los inspectores de la Conmebol para ver el estado del recinto, donde si bien la principal preocupación es el estado de la iluminación, otros focos a tomar en cuenta son el estado de la cancha.

Es por eso que, de acuerdo a lo informado por Dimensión Deportiva, medio deportivo de la región de Ñuble, desde el club apuntan a poder recuperarla de cara al debut copero, pero no se descarta cambiar de sede previo a ese inicio, o incluso en la misma Copa en caso de que esta no mejore y siga mostrando los problemas que vive ahora.

Panorama de incertidumbre para un elenco que viene de conseguir una campaña histórica en el 2022 y que se ganó con derecho propio una clasificación a la fase de grupos en la Copa Libertadores.