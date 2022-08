Bernardo Cerezo anotó el gol que le dio el triunfo a Ñublense sobre Colo Colo en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Chile. Con el tanto, el segundo que le anota al Cacique con la camiseta de los Diablos Rojos, completó festejos ante los albos, Universidad Católica y Universidad de Chile en la misma temporada. ¡Y cada vez que anotó para los chillanejos, el equipo no perdió!

Bernardo Cerezo vio venir la pelota y no lo dudó. Fue a buscarla con mucha determinación y, cómo no, fuerza. Por eso que su arremetida apenas pudo ser resistida por Gabriel Suazo, quien no alcanzó ni a elevarse cuando el lateral derecho de Ñublense ya había cabeceado la pelota en dirección al pórtico defendido por Brayan Cortés. El "18" de los Diablos Rojos celebró con mucha efusividad el tanto de la victoria frente a Colo Colo.

Fue un gol especial para el jugador surgido de las divisiones inferiores de la Universidad de Chile, pues con este festejo en los octavos de final de ida de la Copa Chile, se erigió como verdugo de los tres clubes más grandes del país: en el Campeonato Nacional 2022 le anotó a la Universidad Católica y también al Romántico Viajero.

A los azules les convirtió el 21 de febrero de este año. Y fue un golazo: abrió la cuenta en la victoria por 3-2 que los pupilos de Jaime García consiguieron como locales frente a la U en un duelo jugado en el estadio Huachipato-CAP Acero.

Un cambio de frente de Manuel Rivera puso el balón en el pecho de Patricio Rubio, quien de primera y con esa zona del cuerpo se la dio al ex Santiago Wanderers. Cerezo la acomodó con su pectoral izquierdo y cuando Ignacio Tapia llegaba a su marca, sacó un derechazo ubicado en un lugar imposible para Hernán Galíndez.

Y el segundo festejo del oriundo de Tal Tal en el torneo fue el 8 de mayo, cuando Ñublense goleó por 4-0 sin contemplaciones a la Universidad Católica, tetracampeón del fútbol chileno. Ese día, el jugador de 27 años también marcó el primer tanto: esta vez, fue un cabezazo que hizo estéril la floja reacción del meta Sebastián Pérez cuando se jugaban los 12'.

Cerezo ya sabía de marcarle a Colo Colo

Bernardo Cerezo ya sabía de la alegría de marcarle a Colo Colo con la camiseta de Ñublense. Lo había hecho el 1 de mayo de 2021, en la sexta fecha del Campeonato Nacional. Ese día, la escuadra dirigida por Gustavo Quinteros dispuso de una oncena ultra alternativa debido a los contactos estrechos de un contagiado de covid-19 que se dio al cabo del Superclásico ante la Universidad de Chile.

El "18" del equipo adiestrado por Jaime García, el ex Deportes Santa Cruz y Deportes La Serena cerró la paliza en los 90': recibió un envío de Jovany Campusano y con un derechazo rasante venció la resistencia de Julio Fierro, quien nada pudo hacer para evitar volver a casa con cinco tantos en su pórtico.

Por si eso fuera poco, Cerezo también le anotó a la UC en el torneo anterior y puede sacar pecho con una condición de talismán que tiene bien ganada: suma seis goles con Ñublense y cada vez que convirtió, su equipo ganó o empató.