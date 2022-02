Bernardo Cerezo cuenta que la lesión sufrida ante la U no fue tan grave pues no se rompió músculo ni tendones, por lo que podrá estar de vuelta en una semana más. Se perderá el duelo del fin de semana ante Cobresal.

Muy intenso fue el partido que Ñublense jugó contra Universidad de Chile en el CAP de Talcahuano. Por lo mismo, se vio pierna fuerte en varias jugadas divididas, como la que protagonizaron Bernardo Cerezo e Israel Poblete.

Con el partido 1-1 en pleno segundo tiempo, el volante de la U fue a trabar una pelota con el autor del primer gol del partido. El jugador de los chillanejos se barrió y llegó antes a la pelota, por lo que el azul le entró muy duro y se ganó la tarjeta roja.

Cerezo, producto de la falta, no pudo continuar jugando y debió abandonar el campo de juego. Esto debido a que el tajo en su rodilla izquierda fue gigantesco, el que Ñublense después mostró en sus redes sociales publicó una foto.

En conversación con Redgol, comentó que está más tranquilo tras percatarse que no sufre nada grave. "Ahora estoy mejor, me hicieron exámenes y no se tocó ningún tendón ni músculo, solamente tejido aunque muy profundo", explicó.

Luego señaló que en el momento lo pasó mal. "Pensé que me había tocado el hueso, porque vi algo blanco y me asusté. Fue terrible", explicó el ex Wanderers, quien detalló que lo peor vino en camarines. "Al principio no me dolía tanto, pero cuando me corchetearon me dolió harto".

Además contó que no guarda rencor con Poblete pues entiende que no hubo mala intención de su parte. "En el momento me pidió disculpas, hablamos ahí y no pasa nada, son cosas del partido, no hay problema", detalló Cerezo.

Sobre los plazos de recuperación, explicó que "depende de cómo cicatrice, tiene que cerrar bien y ahí podré moverme más normal. Me cosieron, cerraron los corchetes y creen que en 7 o 10 días va a estar cerrado". Por lo mismo, no podrá jugar el sábado ante Cobresal, en el estadio El Cobre.