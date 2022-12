Paulo Dybala tuvo poco protagonismo en el Mundial de Qatar 2022 con Argentina, pero de igual manera pudo entrar en la historia del combinado albiceleste al anotar uno de los penales ante Francia en la final que le permitió a los trasandinos consagrarse campeones en tierras qataríes.

El atacante de la Roma ingresó casi en los minutos finales del 3-3 en tiempo extra entre europeos y sudamericanos, casi exclusivamente pensando en las definición desde los 12 pasos. Dybala no decepcionó y anotó su disparo con un sólido remate al centro que superó al portero francés Hugo Lloris.

Fue en esa elección de dirección por parte de Dybala en donde Emiliano “Dibu” Martínez jugó un rol importante. El portero argentino le dijo al delantero tras detener el segundo disparo francés que debía disparar al centro, ya que sabía que Lloris iba a elegir uno de los dos palos.

Así lo confirmó el propio Paulo Dybala, quien en allegar Laguna Larga, la localidad de 8 mil habitantes en la cual nació, afirmó que “cuando el técnico me llamó para entrar, sabía que era para los penales. Y entonces tenía que tratar de tener la cabeza lo más fría posible. No es fácil porque no todos los días se juega una final del mundo”.

“Se me hizo larguísimo el momento de caminar hasta la pelota. No llegaba más. Había hablado con el Dibu. Él me había aconsejado tirar al medio después de que ellos habían errado. Yo iba a cruzar el remate, el arquero se tiró a ese palo, pero escuché lo que dijo mi compañero”, agregó.

Para cerrar, el delantero transparentó que “cambié a último momento. Le hice caso al Dibu porque ellos habían errado antes que yo y me dijo que pateara al medio, patee ahí y fue gol”.

Dybala jugó solo dos partidos con Argentina en el Mundial de Qatar 2022, 16 minutos en el triunfo de 3-0 sobre Croacia en la semifinal y apenas un minuto en 3-3 ante Francia en la final.