Argentina sigue disfrutando su título de Campeón del Mundo en Qatar 2022. La población trasandina festejó a destajo el regreso de sus jugadores a suelo nacional, en lo que fue la movilización social más importante en la historia del país. Si ya se habla de cinco millones de personas en las calles de Buenos Aires.

Sin embargo, no solo de esto están disfrutando en el fútbol argentino, ya que también están gozando de los millonarios premios que recibieron tras la consagración de Messi y compañía en suelo qatarí. La FIFA por ejemplo le dio más de 40 millones dólares y se espera que la Conmebol le entregue casi 10 millones de la moneda americana por el título en el mundial.

Esta situación colmó la paciencia de Rodrigo Herrera, periodista y conductor del programa RedGol en La Clave, quien en la edición de hoy realizó un duro análisis de la forma en que se está manejando la Conmebol bajo la presidencia del paraguayo Alejandro Domínguez.

“Después de nueve años, Chile no está en el top 30 del ranking de la FIFA. Si bien es simbólico y a veces no refleja el verdadero nivel, sí te da una referencia que es relevante. Y ahora marca un presente que no es para nada bueno”, partió diciendo Herrera.

En ese sentido, el comunicado sostuvo que “hay que reconstruir, hay que comenzar desde cero. Lo hemos planteado. No estamos en el mejor de los momentos y no hay muchas luces de que estos vaya a cambiar. El trabajo es el que nos permitirá salir adelante, pero no hay que olvidar que se necesita un poco de ayuda. Y parece que la Conmebol solo trabaja para los gigantes”.

“Y lo digo porque esta decisión de solo jugar un partido para clasificar a la Copa Sudamericana en sede a definir es antideportiva, porque favorece a los más grandes y perjudica a los más chicos. En la Conmebol no se preocupan de esta fase previa del torneo, simplemente están más preocupados de lo que pase de abril en adelante, en la fase de grupo. Es un desdén absoluta para la competencia”, agrego.

Sobre el millonario premio que se le pagará a Argentina por ser campeón mundial, el comunicador declaró que “todo esto está matizado con una realidad absurda. La Conmebol le dará un premio a Argentina de nueve millones de dólares por ser campeón del mundo. Ya recibieron 42 millones por parte de la FIFA y recibirán más por auspicios y contratos. Y la Conmebol, que podría usar ese dinero para financiar el fútbol joven o ir en ayuda de los países más chicos, se lo entrega a Argentina. ¿Cómo es posible que esa sea la lógica?”.

“El darle plata a los que ya tienen plata. Ese dinero estaba designado a Brasil o Argentina, porque los demás países no tienen opciones de ser campeones del mundo. Me parece que esa lógica, de favorecer siempre a los poderosos, no está para nade bueno. Las prioridades están en cualquier parte en la Conmebol”, concluyó.

Revisa el comentario de Rodrigo Herrera: