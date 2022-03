La cosa no está tranquila entre los árbitros y árbitras del fútbol chileno. El polémico despido de Patricio Blanca, Omar Oporto y Raúl Orellana hace un par de semanas esconde varias denuncias contra Johnny Harasic y Claudio Aranda, ambos representantes del Sindicato de Árbitros Profesionales. Pero la sangre llegó al río el viernes pasado.

Aranda hacía sus descargos ante los árbitros asociados, pero apareció Patricio Blanca y fue con todo. "No te creo absolutamente nada, compadre. Estoy absolutamente decepcionado de ti. Y tú, Johnny, vas a pagar todo lo que hiciste. No puede ser lo que hicieron con nosotros, cosas muy graves, no sólo a nivel arbitral: a nivel legal. Y lo van a pagar.", dijo el ex juez.

El tema es que Blanca y sus aliados deberán partir sin saber del curso de la investigación que solicitó, y que ayer hizo un voto de censura a la directiva. Pero junto a la votación, un mensaje comenzó a viralizarse entre banderines y silbatos: "Renuncia Castrilli".

Javier Castrilli llegó en septiembre del año pasado a liderar la Comisión de Árbitros de la ANFP y ha enfrentado demasiadas polémicas, la última, un "penal cobrado desde Santiago" en la definición de un ascenso. Tuvo que quebrar huevos y se enfrenta a un grupo difícil.

Por eso, varios jueces indican que el rendimiento general de los árbitros ha decaído y que una supuesta falta de actualización por parte de Castrilli ha derivado en que cada vez la Conmebol nomine menos árbitros y árbitras chilenos.

Ante todas estas molestias, un grupo del referato nacional evalúa acciones para presionar a Castrilli a dejar el cargo, y volver a la orgánica anterior, en su minuto liderada por Enrique Osses y luego por Jorge Osorio. De hecho, no descartan el paro, advierten a RedGol.

Una pésima noticia para la ANFP, que tiene prácticamente cubiertas todas las semanas venideras con programación del Campeonato Nacional y la Copa Chile, además de las cioas unternacionales.

Cabe recordar que los árbitros amenazaron con un un paro a principios de 2021, como protesta para sentarse a negociar con Turner por sus derechos de imagen en la profesión referil. En definitiva, la movilización no se concretó.