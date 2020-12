Padre de Antonio Castillo arremete contra Gustavo Florentín: "No tiene idea de fútbol"

La imagen de Antonio Castillo rompiendo en llanto tras ser reemplazado en el duelo entre Huachipato y Colo Colo sigue sacando chispas en Talcahuano. El Cacique comenzó el encuentro dando el primer golpe con gol de Leo Valencia a los dos minutos de juego, descolocando todo el planteamiento de los acereros.

El entrenador de Huachipato, Gustavo Florentín, tomó entonces la poco común decisión de hacer un cambio en el esquema, y cuando corrían 18' de partido decidió sacar de la cancha al zaguero Antonio Castillo para reemplazarlo con Joffre Escobar.

El lateral de 22 años no aguantó la tristeza de ser sutituido en el primer tiempo y lloró amargamente en las butacas del estadio CAP de Talcahuano junto a sus compañeros. Tras el partido, que terminó 2-2, Florentín aseguró que su reemplazo fue decisión técnica y llamó a su jugar a ser valiente.

"La decisión fue técnica. Sacamos un lateral marcador y pusimos un delantero más en esa zona. No había tiempo, porque estábamos en desventaja. Si el jugador no es valiente, se equivoca de profesión. Uno tiene que ser fuerte. No me preocupa. Fue una decisión mía y tengo todo el derecho a realizar lo que pienso con mi cuerpo técnico", señaló el entrenador.

¿Habrá pasado con el gol?



Justo antes del empate acerero, Antonio Castillo lloró tras ser reemplazado por Joffre Escobar en el elenco "acerero".@Huachipato 1-1 @ColoColo#HuachipatoColoColoxCDF pic.twitter.com/N3GGdoGhsR — CDF (@CDF_cl) December 5, 2020

Castillo aún no da su versión de lo ocurrido, pero el que sí alzó la voz fue su padre, quien demostró todo su furia contra el estratega en las redes sociales de Huachipato: "Fuerza hijo, yo siempre te voy a apoyar, siempre estaré contigo, eres joven y tendrás muchas oportunidades. Siempre se ha sabido que este DT no tiene idea de fútbol".

Respuesta del padre de Antonio Castillo a Gustavo Florentín

No es la primera vez que Florentín pasa por una situación similar. Como recuerda La Tercera, el 9 de septiembre en la derrota 1-3 ante U. Católica, el DT hizo ingresar al juvenil ecuatoriano Denilson Ovando al 46′, sustituyéndolo durante el segundo tiempo. Aquello trajo como consecuencias un duro diálogo en camarines con la directiva, considerando que se había expuesto de mala forma al jugador.

El SIFUP se manifiesta



A través de una publicación en redes sociales, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) exigió disculpas al técnico de Huachipato, Gustavo Florentín, por "atacar" a Antonio Castillo.

Jugar bien o mal un partido y ser criticado, es parte de nuestro trabajo, como le pasa a todos en sus respectivas áreas. Pero atacar a un futbolista por abrazar una profesión que ama, es una actitud deleznable. Exigimos disculpas públicas del DT Florentín @Huachipato pic.twitter.com/z2OQYJ70lA — Sifup Chile (@sifup) December 6, 2020

"Jugar bien o mal un partido y ser criticado, es parte de nuestro trabajo, como le pasa a todos en sus respectivas áreas. Pero atacar a un futbolista por abrazar una profesión que ama, es una actitud deleznable. Exigimos disculpas públicas del DT Florentín", señala el escrito del SIFUP.