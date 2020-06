Agustín Farías no escatima en elogios a Pablo Guede: “Es un técnico que me hizo crecer como jugador”

Agustín Farías llegó sin grandes pergaminos a Palestino y hoy es referente y uno de los jugadores más regulares del equipo. En ese sentido, el volante argentino agradeció a Pablo Guede, ex técnico árabe como de Colo Colo, en su llegada al fútbol chileno y en el nivel que lo tiene como uno de los mejores futbolistas del Campeonato Nacional.

En conversación con Pelota Parada de CDF mencionó que “Pablo Guede es un técnico que me ha marcado muchísimo, me hizo crecer como jugador, lo tuve en Chicago y después me llevó a Palestino. Me marcó su estilo de juego y también fue acompañado por los resultados que logramos”.

“Nunca había salido a jugar un partido tal cual como se había entrenaba. Con él sentí que había una convicción en su mensaje. Es un técnico fue reconocido”, agregó destacando el rol del técnico argentino.

Agustín Farías ha disputado 149 partidos con los árabes y lleva siete anotaciones, además de conquistar la Copa Chile el 2018. (FOTO: Agencia Uno)

“En Palestino tuve la suerte de tener técnicos con una línea muy similar. Nicolás Córdova trabajaba más la defensiva que la ofensiva, y creo que será un técnico extraordinario”, agregó.

Pero eso no es todo, porque también tuvo palabras para destacar sus complejos inicios en el fútbol: “como en la mayoría de los casos, siempre cuesta un poco. Estuve entre los 13 y los 20 años probándome en distintos equipos y no quedaba. Yo vivía lejos de la ciudad y siempre volvía derrotado porque nunca me dejaban en un club. En el fútbol con 17 años ya eres prácticamente viejo para probarte, y ni hablar con 20, pero cuando tienes las ideas claras, lo buscar por todos lados y al final lo logré”, dijo.

Agustín Farías recordó lo que significó jugar contra Cristiano Ronaldo



El volante estuvo en el APOEL Nicosia de Chipre y enfrentó al #RealMadrid por la #ChampionsLeague #PelotaParadaCDF �� pic.twitter.com/YkbScGAzvb — CDF (#CDFineEnCasa ��) (@CDF_cl) June 9, 2020

Finalmente, tuvo palabras para la época que enfrentó a Cristiano Ronaldo, cuando jugaba por Real Madrid, en la Champions League. “Fue un regalo hermoso, porque mis inicios no fueron fáciles, fue algo que nunca imaginé, pero sinceramente jugar Champions no estaba en los planes, fue una experiencia hermosa y ese recuerdo quedará siempre en mi corazón”, sentenció.