Gabriel Costa pasa el aviso: "Me gustaría jugar de enganche en Colo Colo"

Gabriel Costa no ha podido convencer a los hinchas de Colo Colo desde su llegada al equipo de la mano de Mario Salas. El uruguayo nacionalizado peruano no ha podido refrendar en Chile el estatus de figura que mostró en Sporting Cristal.

Sin embargo, el ariete cree tener la respuesta. En conversación con El Cristal con que te miro, programa partidario del equipo limeño, aseguró que su deseo es cambiar de posición y salir de su demarcación como extremo derecho, para convertirse en enganche.

"Cuando arranqué en mi carrera fue de enganche. En inferiores jugué de enganche y siempre fui enganche. Cuando uno sube a Primera, los técnicos te cambian un poquito de lugar, te dicen que ahí juega tal jugador, 'tenés que jugar por acá', 'tenés el ida y vuelta'", asegura.

Gabriel Costa suma ocho goles en 25 partidos por Colo Colo (Agencia Uno)

Sin embargo, su posición fue mutando. "Debuté en Primera como volante derecho, no como enganche, y después con las alineaciones, con el 4-3-3 que se quedó sin enganche, yo tenía la manera de jugar como extremo y siempre jugué de extremo derecho después", recuerda.

"Con (Guillermo) Sangunetti jugué de volante en Alianza; después Mariano Soso me lleva a Cristal como extremo y Mario Salas también me dejó como extremo. Pero obviamente mi lugar es enganche, como segundo punta, detrás del 9. Ahí me gustaría jugar", sentenció.

Quien ha asumido esa posición en Colo Colo desde la partida de Jorge Valdivia ha sido Leonardo Valencia, aunque debe desplazarse a una banda cuando ingresa Matías Fernández. Costa todavía no ha podido cumplir ese rol.

El seleccionado peruano (cinco partidos en 2019) no ha podido actuar con regularidad en el cuadro albo, pese a lo que mantiene un registro de 25 partidos y ocho goles, incluyendo todas las competencias con el Cacique.