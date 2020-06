César Cortés no pierde el tiempo y se perfila como DT: Tomó curso online junto a ex PF del Barcelona

15 camisetas ha vestido César Cortés durante su trayectoria como futbolista. Dos pasos por Europa, España y Polonia, y que en la actualidad lo tiene en Palestino.

Chester conversó con el programa "Clásico de Colonias" de RedGol, donde reflexionó sobre la pandemia, y sobre de una posible vuelta del fútbol para el 31 de julio.

Y en días de encierro, Cortés aprovecha el tiempo para reinventarse, pero sobre todo de ocupar de manera útil el tiempo libre con el que tiene hasta ahora. "Me he dedicado a los quehaceres del hogar y provecho el tiempo con mi hija”, cuenta Chester al espacio dedicado a los clubes de colonias en RedGol.

Pero además, el volante de Palestino aprovecha la ocasión para seguir aprendiendo. “El año pasado terminé mi curso de técnico en el INAF y ahora estoy estudiando en una universidad online de Barcelona, un curso por tres meses que imparte Paco Seirul-lo, ex preparador físico del cuadro Culé, y que, ahora, es el encargado de plasmar la filosofía del equipo español", relata.

Al mismo tiempo, un camino en el que se vio influenciado Pablo Guede, ex DT de los árabes y con quién coincidió en el 2015.

“Pablo Guede fue el que me hizo reafirmar mi pensamiento futbolístico, pero con una metodología de entrenamiento. Me cambió de puesto y me siento muy cómodo; me enseñó a preparar un partido, con las fortalezas y debilidades del equipo contrario y a cómo entrenarse adecuadamente. Eso me cautivó y decidí estudiar para técnico”, cuenta Cortés.

Pablo Guede dirigió Palestino entre los años 2014-2015, consiguiendo la clasificación a Copa Libertadores tras 36 años y el subcampeonato de la Copa Chile 2014-15, cayendo ante Universidad de Concepción en Talca. En Colo Colo, en tanto, logró la Copa Chile 2016, el Transición 2017 y la Supercopa 2017 y 2018.