César Cortés y el reinicio del fútbol chileno tras la emergencia sanitaria: "En lo inmediato es difícil volver a jugar"

La maquinaria del fútbol chileno lentamente vuelve a andar. Durante la semana, Huachipato regresó a los entrenamientos en el Huachipato CAP-Acero, y desde la ANFP tienen definida una fecha tentativa para el regreso del Campeonato Nacional.

En medio de la emergencia sanitaria global, el volante de Palestino, César Cortés, conversó con el programa "Clásico de Colonias" de RedGol y reflexionó sobre estas semanas de cuarentena.

"Afecta mucho lo que uno ve en las noticias, el sueño no se concilia de buena manera porque uno sigue pensando en las cifras que no son nada de alentadoras", comenta el jugador a RedGol.

Y pese a eso, Chester ha mitigado el agobio del encierro con comunicación mediante plataformas digitales. "Es muy difícil no tener comunicación e interacción con otras personas. En ese sentido, he visto muchas charlas que han impartido entrenadores; he compartido con amigos a través del zoom y mantengo contacto con otras personas, porque por momentos, se siente el agobio”, cuenta Cortés.

Precisamente, en un momento complejo para Chile, el volante árabe es cauto cuando se analiza un posible regreso a los entrenamientos como al Campeonato Nacional como tal, fijado como fecha "apropiada" para el 31 de julio, según cómo evolucione la pandemia. “Los jugadores amamos la actividad, pero estamos dispuestos a regresar una vez que las condiciones sean seguras y respetemos como corresponde los protocolos que nos entregue el club. Lo que si tengo claro, que cuando volvamos, debemos estar bien preparados, porque tendremos muchos partidos en pocos meses. En lo inmediato es difícil volver a jugar”, relata el jugador a "Clásico de Colonias".

Además, César Cortés se refirió a los sueldos al interior del plantel tetracolor, que no se tocaron pese a que los ingresos han mermado por las semanas sin fútbol. “Hay un acuerdo con el club, de no recortarle el sueldo a ningún integrante del plantel, esto se debe al excelente diálogo que tenemos con la directiva y a la muy buena gestión de los encargados del club”, puntaliza Chester.