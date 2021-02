Agenda de partidos de hoy en vivo | Conoce en qué canales ver la definición en simultáneo del futbol chileno con Colo Colo jugándose la vida

Jornada de definiciones en lo que es la fecha 34 del Campeonato Nacional, última fecha del torneo y que tiene reservado para esta tarde cuatro partidos en simultáneo que decidirán el descenso directo, la promoción y algunos clasificados a copas internacionales.

El que se robará todas las miradas es Colo Colo vs O'Higgins. Los albos se juegan la vida para salir de la promoción y con un triunfo se salvan completamente, mientras que los celestes quieren meterse en Copa Sudamericana y solo les sirve una victoria. En caso de empatar, dependerán de que Audax Italiano pierda para escapar de la opción de ese encuentro, mientras que si pierden necesitarán dos combinaciones: que Coquimbo Unido gane e Iquique no lo haga. Ojo, que esta última opción salva a los albos sin importar su resultado y el de Audax con Deportes La Serena.

El encuentro entre granates e itálicos cobra importancia directa con el Cacique, mientras que ambos también se jugarán la oportunidad de no jugar la promoción con U. de Conce. El triunfo y el empate le sirve a los papayeros para escapar de todo, mientras que para los audinos solo les sirve ganar, que Colo Colo pierda o que Coquimbo pase a Iquique en la tabla.

A la misma hora también se juega Coquimbo Unido vs Palestino. Encuentro que tiene a los piratas con la necedidad de ganar para no descender directamente, aunque para ello también necesitarán que Iquique no sume de a tres. El Barbón puede aspirar como máximo a jugar el partido de promoción, aunque de hacerlo la U. de Conce descendería directo y jugarán este partido para no descender con La Serena o Curicó Unido. ¿Los árabes? deben ganar para asegurar clasificación a Copa Libertadores.

Mientras que el encuentro entre Iquique y Santiago Wanderers también es definitorio. Si bien los dragones celestes ya descendieron, en caso de no ganar le darán a ilusión a Coquimbo de no salvarse y podrían darle una mano a Colo Colo, Audax y La Serena. Los caturros, por su parte, tienen la esperanza de ir a Sudamericana.

Colo Colo se juega la vida conra O'Higgins luego de no poder asegurar la permanencia con Cobresal. (Foto: Agencia UNO)

