El Betis marcha con canasta completa en Champions League y se afronta a un gran rival: el Borussia Dortmund en Alemania.

El Betis de Manuel Pellegrini tiene el mayor desafío de lo que va de Champions League esta semana, cuando deban jugar contra el Borussia Dortmund en Alemania.

El encuentro, pactado para el miércoles a las 17 horas de Chile, pondrá a prueba al elenco andaluz ante una potencia europea.

Si bien lleva canasta completa con tres triunfos seguidos, los primeros rivales no han sido de la envergadura del cuadro teutón, por lo que la escuadra del chileno sabe que puede ser un partido bisagra.

El DT asegura que su elenco está en un gran momento, pues en La Liga marchan en la cuarta posición. “No nos ponemos un objetivo. Iremos partido a partido para demostrar para qué estamos capacitados”, detalló.

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Betis juega ante el Dortmund en Champions / foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

La confianza de Pellegrini con el Betis

“Los resultados están siendo buenos. Incluso, nos faltó algo de fortuna en un par de partidos, pues contra el Deportivo de La Coruña nos empatan en el 89 y ante el Celta de Vigo fallamos un gol claro para ganar en el minuto 94”, declaró.

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De todas maneras la confianza en su escuadra es total. “Estamos bien en la Champions League también, así que hay que seguir en esta línea para llegar lo más lejos posible en las tres competiciones”, manifestó.

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De hecho, ya tiene la cabeza puesta en esa tercera competición de la que habla. “Cuando se inicie para nosotros durante el parón de selecciones la Copa del Rey“, aclaró, donde jugará ante el Navalcarnero.

En la Liga, en tanto, tendrá la cabeza puesta en lo que será el derbi de la ciudad, pues tras el receso va a enfrentar como local al Sevilla, que también ha tenido una buena temporada.