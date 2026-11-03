La cuarta fecha de la Champions League comienza a jugarse esta jornada. Saltan a la cancha Barcelona, PSG y Manchester United.

La jornada de Champions League de este martes contempla una cartelera electrizante de nueve compromisos en la fase de liga, que se jugarán en dos horarios diferentes: a las 14:45 y a las 17:00 (hora de Chile).

El plato fuerte de la jornada tendrá lugar a las 17:00 horas en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid de Diego Simeone recibirá al Bayern Múnich.

El enfrentamiento reedita una de las rivalidades europeas más apasionantes de la última década, donde estará en juego la capacidad defensiva del cuadro colchonero frente al poderío ofensivo del gigante bávaro.

Recuerda que toda la jornada de Champions League la puedes ver a través de Disney+.

En el plano estadístico, el historial continental entre ambos registra ocho duelos oficiales por copas europeas, con un saldo favorable a los alemanes de cuatro triunfos, dos empates y dos victorias rojiblancas, destacando la legendaria final de 1974 y las semifinales de 2016 donde los españoles avanzaron por valor de gol de visita.

El Atlético suele blindarse como local, ostentando más de un 80% de partidos invicto en casa en fase de grupos bajo el mando de Simeone, mientras que el Bayern promedia 2,3 goles por encuentro en sus últimas salidas internacionales.

Simenone espera lograr un triunfo en Champions League

El resto de la jornada de Champions League

La acción comenzará temprano a las 14:45 con dos duelos simultáneos de pronóstico reservado. En Estambul, el Galatasaray intentará hacer valer la caldera del Ali Sami Yen frente al Stuttgart alemán, mientras que el Shakhtar Donetsk medirá fuerzas ante un Sporting de Portugal que llega exhibiendo uno de los mejores registros de posesión y eficacia ofensiva del fútbol luso.

En el bloque estelar de las 17:00, las miradas también se posarán sobre el cruce entre Barcelona y Aston Villa.

El elenco catalán buscará imponer su propuesta de presión alta y vértigo ofensivo ante el disciplinado bloque inglés dirigido por Unai Emery, un estratega que conoce a la perfección el fútbol español.

ver también Alerta en Bayern Múnich: DT Vincent Kompany se desploma en entrenamiento y es hospitalizado de urgencia

En simultáneo, el Feyenoord recibirá en De Kuip al Inter de Milán, subcampeón reciente y dueño de una de las vallas menos batidas del certamen gracias a su aceitado sistema 3-5-2.

Por si fuera poco, a las 17:00 hay otro cruce de peso histórico con el choque entre Manchester United y AS Roma, dos instituciones tradicionales que reeditarán viejas batallas continentales con la necesidad urgente de sumar de a tres.

A la misma hora, Villarreal tendrá una dura prueba en La Cerámica frente al Paris Saint-Germain, midiendo el orden de los castellonenses ante la velocidad de desequilibrio y la presión tras pérdida del campeón francés.

El programa de este martes lo completan dos duelos clave para las aspiraciones de clasificación intermedia: el exigente viaje del Lille a territorio noruego para medirse con el duro Bodø/Glimt, y el cruce directo entre el LASK austríaco y el Slovan Bratislava.