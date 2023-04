Enzo Olivera no lo duda: "Hoy Vinícius es el mejor jugador del mundo"

Real Madrid dio el primer golpe en cuartos de final de la Champions League. Los merengues se mantienen firmes en su camino para la defensa del título y se impusieron 2-0 sobre Chelsea en el Santiago Bernabéu, con Vinícius Júnior como el hombre destacado de los merengues en su afán por no soltar la Orejona.

Sobre aquello conversó Enzo Olivera, nuestro corresponsal en Europa, quien compartió junto a RedGol en La Clave las impresiones de la prensa del Viejo Continente ante la actuación de Vini. Para el periodista, el consenso es que el delantero brasileño es el hombre más determinante del fútbol internacional, por sobre figuras como Kylian Mbappé y Lionel Messi.

"Es el jugador más determinante del fútbol mundial hoy. No es Mbappé, no es Messi, no es Erling Haaland. Es Vinícius Jr. Por la sencilla razón de que juega él y hace jugar a su equipo; ayer vimos una presentanción tremenda de él ante el Chelsea", comentó Olivera sobre Vini, quien asistió a Karim Benzema para la apertura de la cuenta.

Además, comenta que incluso los medios más cercanos al Barcelona piensan así: "Coincido con la prensa española y no solo ellos lo dicen. Cuando prensa "opositora" al Real Madrid, como Diario Sport y Mundo Deportivo, habla tan bien de un jugador del Madrid es señal de que pasa por un tremendo momento".

"Siento que Vinicius no toca techo", agregó Olivera, quien además coincide con que los merengues son los mayores candidatos al título. Sin embargo, también agrega al Manchester City de Pep Guardiola como el principal contrincante para alcanzar la Orejona.

"La sensación es que el gran candidato es el City, pero Madrid siempre es el Madrid. Es el rey de copas. Hace dos semanas se hablaba de una crisis, de que Benzema no estaba al nivel, pero faltaron dos semanas para que el Madrid volviera a ser el Madrid. Los que analizamos el fútbol sabemos que Madrid gana finales", comentó.

"Madrid es el candidato de siempre y, por nivel y quizás también por tener a Guardiola, City también es candidato. Pondría a los dos como posibles equipos para definir la Champions, en cuanto a la opinión que hay en España y en Europa", cerró el periodista.