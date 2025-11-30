Deportes Limache visitará a Unión La Calera por la fecha 29 del Campeonato Nacional. Recordemos que el Tomate Mecánico viene de ganarle a los Hispanos en la fecha pasada.

Ojo, porque si el cuadro tomatero vuelve a sumar de a tres, garantizará su continuidad en la categoría, incluso un empate es positivo, pero todo dependerá de lo que ocurra en los otros duelos de la Liga que se jugarán de manera simultánea.

¿A qué hora juega Unión La Calera vs. Deportes Limache y dónde ver EN VIVO?

Unión La Calera vs. Deportes Limache juegan este domingo 30 de noviembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nicolás Chahuán, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.

El partido entre tomateros y cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT

VTR: 56 (SD)

Claro: 92 (SD) – 592 (HD)

Movistar: 601 (SD)

VTR: 781 (HD)

Mundo: 66 (SD) – 566 (HD)

