Luciano Cabral tiene prácticamente todo acordado para ir a Everton, aunque en Colo Colo todavía no dan por dicha la última palabra. Así al menos informó el periodista Rodrigo Gómez de Cooperativa Deportes. Y eso motivó un comentario muy gráfico de Rodrigo Goldberg.

“Es una situación en desarrollo: he estado recabando información respecto del futuro de Luciano Cabral que se ha ligado a Everton. Y lo que recogí indica lo siguiente: en este minuto, el jugador tiene tres ofertas. Una de esas es de Everton de Viña del Mar, pero no mediante el Grupo Pachuca”, describió el citado reportero.

Añadió que “de las tres propuestas una será aceptada, pero no es la de Everton. Esa fue rechazada por Coquimbo Unido. Quedan dos ofertas en carrera y una ya fue aprobada en cierto modo. Me dijeron que la oferta de Everton estaba por debajo del valor de la cláusula”. Aquel monto asciende a 500 mil dólares para el mercado nacional y un millón de la misma divisa para salir al extranjero.

Fue entonces que llegó el análisis de Goldberg. “Me parecía extraño. Lo concreto es que se va de Coquimbo Unido. Hemos visto cada cosa. Hace sentido que Everton lo haga así. Pero en el fondo está bypaseando la cláusula”, manifestó el Polaco, quien sabe en carne propia de negociar traspasos.

Trabajó como gerente deportivo en Azul Azul, la concesionaria que controla la rama de fútbol de Universidad de Chile. Por eso mismo, entiende que el Grupo Pachuca está detrás de la propuesta. Aunque sea el cuadro Ruletero el que la presente.

Goldberg desglosa la negociación entre Luciano Cabral, Everton y Colo Colo

Así las cosas, el Polaco Goldberg intentó explicar el panorama que vincula tan de cerca a Luciano Cabral, Everton y Colo Colo en el mercado de fichajes. “Es interesante: las cláusulas no son relativas. Son vinculantes.”, afirmó el ingeniero comercial en el panel de comentario de Cooperativa Deportes.

“Yo pago y me quedo con los derechos del jugador. No tienes derecho a decirme que no. Pero también está la pata del acuerdo con el jugador. ¿Pachuca va a hacer un lío así por 500 mil dólares? Me parece raro”, fue la consulta que puso Goldberg sobre la mesa.

Razón tiene. En la ventana de traspasos de inicio de 2024, el cuadro Oro y Cielo cambió los planes a último minuto con un jugador que llegó hasta a ser confirmado por la máxima autoridad de Blanco y Negro, en aquel entonces Alfredo Stöhwing.

A pesar del anuncio, fue Everton de Viña del Mar el destino definitivo de Braian Martínez, que terminó su estadía en el cuadro adiestrado por Esteban Solari de manera terrible: sufrió una grave lesión en la rodilla durante la agónica derrota de su equipo ante Universidad de Chile. Parecen casos prácticamente iguales. Pero entre el Chaco y la tratativa por Luciano Cabral hay muchas diferencias. Aunque el final apunta a ser el mismo: el estadio Sausalito.

