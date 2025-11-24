Este lunes Ñublense y Huachipato serán los encargados de cerrar la fecha 28 del Campeonato Nacional. Los Diablos Rojos llegan a este duelo con 30 puntos en el décimo lugar, lejos del descenso, pero también de la lucha por puestos internacionales.

Por su parte, los Acereros se presentan con 38 unidades en la novena posición, con ilusión de llegar a la Copa Sudamericana, pero para eso, necesitan sumar los tres puntos y alcanzar las 41 unidades, acercándose a Cobresal y Colo Colo.

¿A qué hora juega Ñublense vs. Huachipato y dónde ver EN VIVO?

Ñublense vs. Huachipato juegan este lunes 24 de noviembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, por la Fecha 28 del Campeonato Nacional.

El partido entre Acereros y Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

