Pronósticos Ñublense vs Huachipato: Diablos Rojos y Acereros cierran la fecha 28 del Campeonato Nacional

Este lunes 24 de noviembre a las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, Ñublense será local ante Huachipato para cerrar la fecha 28 del Campeonato Nacional. Los Diablos Rojos ya no pelean por nada en el certamen: tienen 30 puntos y se ubican en la décima posición, lo suficientemente lejos tanto de la zona roja como de los puestos de clasificación a las copas.

Los Acereros, en cambio, aún tienen chances de pelear por una plaza en la Copa Sudamericana. Para ello deberán conseguir los tres puntos y llegar a 41 unidades, quedando a tres de Cobresal y Colo Colo. De todos modos, mantienen la expectativa por la gran final de la Copa Chile que disputarán ante Deportes Limache, donde jugarán por un cupo en la Copa Libertadores.

Antes de que comience el partido, nuestro analista te ofrece los pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Ñublense vs Huachipato

Total de goles de Ñublense en la primera mitad: Menos de 0.5 1.83 Anotará en cualquier momento: Lionel Altamirano 3.00 Tiros de esquina de Ñublense: Menos de 4.5 2.25

Mala racha de Ñublense en el tramo final del torneo

Ñublense no ha conseguido buenos resultados recientemente. De hecho, lleva siete partidos sin ganar en la Liga de Primera, con seis derrotas y un empate. En cinco de sus últimos seis partidos, los Diablos Rojos no pudieron anotar goles en los primeros 45 minutos.

Total de goles de Ñublense en la primera mitad: Menos de 0.5 – 1.83 en bet365

Altamirano va por más

Lionel Altamirano anotó cuatro goles en sus últimos cinco encuentros con Huachipato. Marcó dos en la vuelta de las semifinales de la Copa Chile ante Audax Italiano y luego celebró contra Unión Española y Universidad de Chile por la liga. En su juego más reciente, aportó una asistencia.

El delantero de los Acereros tiene 12 anotaciones en la Liga de Primera 2025.

Anotará en cualquier momento: Lionel Altamirano – 3.00 en bet365

Bajo promedio de córners para los Diablos Rojos

Ñublense es el tercer equipo con menor promedio de saques de esquina a favor. En 17 de los 27 compromisos que disputó en el certamen, registró menos de cinco córners.

Tiros de esquina de Ñublense: Menos de 4.5 – 2.25 en bet365

Cuotas en Ñublense vs Huachipato

