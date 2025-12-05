Pese a que hace unas semanas estaban casi condenados al descenso, Deportes Iquique sigue vivo en su lucha por quedarse en la Primera División. Sus inesperados tres triunfos al hilo ante La Calera, Cobresal y Everton encendieron todo en la parte baja, teniendo ahora los Dragones Celestes una buena opción de mantener la categoría.

Lamentablemente sigue sin depender de los nortinos la opción de espantar definitivamente al fantasma de la B. En el último partido del torneo deben ganar y esperar una ayuda, una cosa poca si consideramos como era el panorama del equipo hace unas fechas.

Todo se definirá este sábado 6 de diciembre, cuando Iquique recibe a Universidad de Chile en el Tierra de Campeones a las 18:00 horas y en paralelo Everton visite a O’Higgins en Rancagua en el cierre de la Liga de Primera 2025.

ver también La durísima advertencia de Iquique a la U y a los que los pelean el descenso: “Nos dieron por muertos, pero…”

Los dos resultados con que Deportes Iquique se salvará del descenso

La ecuación para que los Dragones Celestes se salven es bastante clara. Primero que todo deben vencer a la U, ya que cualquier otro resultado sellará un amargo descenso a nuestra división de plata.

Contrario a lo que muchos esperaban, Deportes Iquique llegó con vida a la última fecha del torneo. | Foto: Photosport.

Si se llega a dar esa victoria sobre los azules, Iquique también debe esperar que O’Higgins supere como local a Everton en El Teniente. Con esos dos resultados el que perderá la categoría es el conjunto viñamarino, ya que quedaría penúltimo con 26 puntos e Iquique 14° con 27 unidades.

Publicidad

Publicidad

No obstante, si los Ruleteros sacan un empate en Rancagua, prácticamente harán imposible que los nortinos se queden en Primera. ¿La razón? Pues la diferencia de goles, ya que Everton tiene -16 en comparación los -25 de Iquique. Con esto, una igualdad de puntos obligará a los Dragones Celestes a tener que ganar por 10 goles de diferencia.

ver también Iquique le avisa a U de Chile y sus hinchas sobre la “final” por el descenso: “Estaba todo perdido…”

Cabe recordar que la U y O’Higgins también tienen sus obligaciones en la última fecha. Ambos equipos juegan por un lugar en la próxima Copa Libertadores, por lo que una victoria o un triunfo puede variar todo en esa pelea.