Deportes Limache y Unión Española se enfrentarán en partido clave del torneo por la permanencia en esta fecha 28 del Campeonato Nacional. Esto porque ambos equipos están con solo un punto de distancia en la tabla, con el cuadro tomatero fuera de la zona roja y un mejor presente que los hispanos.

El duelo ante los Cerveceros se presenta como una ocasión inmejorable para que El Rojo pueda sumar tres puntos y ganar terreno frente a un competidor directo en la lucha por continuar en la Primera División.

¿A qué hora juega Deportes Limache vs. Unión Española y dónde ver EN VIVO?

Deportes Limache vs. Unión Española juegan este viernes 21 de noviembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, por la Fecha 28 del Campeonato Nacional.

El partido entre Hispanos y Tomateros, será transmitido por televisión, en la señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y de manera online por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

En las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

