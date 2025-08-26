Estaba cantado. Luego de toda la polémica que rodeó la actuación de Piero Maza en la última edición del Superclásico en el Estadio Nacional, tanto en Colo Colo como Universidad de Chile había preocupación respecto de quién iba a ser electo como árbitro.

Finalmente, la Comisión que preside Roberto Tobar designó al internacional Cristián Garay como el juez central para el duelo del próximo domingo en el Monumental. Lo acompañarán Claudio Urrutia, Alejandro Molina y Héctor Jona en cancha, más Diego Flores y Eric Pizarro en el VAR.

Será la tercera vez en la carrera del árbitro FIFA que dirija el Superclásico, con un registro no menor, en ambos juegos terminó en igualdad por 0-0, en 2023 y 2024. La historia cambia cuando se ve su historial tanto con Colo Colo como con la U.

ver también En la previa del Superclásico ANFP revela los árbitros para Colo Colo vs. Universidad de Chile

El historial de Cristián Garay, el árbitro del Superclásico

Desde su estreno en el referato en 2016 hasta la fecha, el silbante dirigió al Cacique en 20 encuentros, dos de Copa Chile y 18 en Liga de Primera, con un registro de seis victorias, seis empates y ocho derrotas, donde mostró 40 tarjetas amarillas y tres rojas, además de cobrarles cuatro penales.

Por su parte, Cristián Garay arbitró a Universidad de Chile en 24 oportunidades, siendo al equipo que más veces dirigió en el fútbol nacional. En cuanto a números, los azules suman con él 12 triunfos, seis igualdades y otras seis caídas.

En la misma línea, entre 2018 y la actualidad, el réferi les puso 55 amonestaciones y dos expulsiones directas, pero el dato más llamativo de cara al Superclásico 198 es que al “Bulla” le decretó ocho tiros desde los 12 pasos, al que más veces le cobró esta penalidad.

Publicidad

Publicidad

Cristián Garay, el juez central de la edición 198 del Superclásico (Photosport)

¿Cuándo se disputa este partido?

El encuentro correspondiente a la fecha 22 de Liga de Primera, Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a Universidad de Chile, en duelo a disputarse este domingo 31 de agosto a contar de las 15:00 horas.