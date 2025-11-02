Este 2 de noviembre puede ser el día más importante en los 67 años de historia de Coquimbo Unido. Si consiguen la victoria en su encuentro ante Unión La Calera como locales, se convertirán en los nuevos campeones de la Liga de Primera.

Con miras a este encuentro en un repleto Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el entrenador Esteban González moverá piezas en su formación titular, y no repetirá la oncena con la que vencieron de visita a O’Higginsy así conservar su racha de 13 victorias consecutivas y 16 juegos sin perder.

Los cambios en la oncena titular de Coquimbo Unido

En el único sector donde no habrá movimientos por parte del “Chino” es en la defensa. Diego Sánchez se mantendrá en la portería; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández y Juan Cornejo conforman la última línea. Hacia adelante, hay cambios, según reporta Radio Cooperativa.

El primero de ellos es la ausencia de Alejandro Camargo, quien dejará su lugar al Sub-21 Matías Zepeda para acompañar a Sebastián Galani en contención. Otra duda que tiene el DT de Coquimbo es la presencia de su máxima figura, Matías Palavecino.

En lugar del argentino, González tiene como opción a Nahuel Donadell o al juvenil Benjamín Chandía. La sorpresa está en dos nombres, Cristián Zavala y Cecilio Waterman. Ambos dejarían sus puestos para que ingresen Alejandro Azócar y Nicolás Johansen, respectivamente.

¿Cuál sería la formación del “pirata”?

Según Radio Cooperativa, la oncena de Coquimbo Unido sería con Diego Sánchez en el arco; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández y Juan Cornejo en defensa; Sebastián Galani y Matías Zepeda en contención; Alejandro Azócar, Matías Palavecino y Sebastián Cabrera más adelantado; Nicolás Johansen en delantera.

¿Cuándo juegan los aurinegros?

El cotejo más importante de su historia tendrá por delante Coquimbo Unido cuando este domingo 2 de noviembre enfrente a Unión La Calera en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso desde las 17:30 horas.