Audax Italiano y Unión La Calera continuarán la acción de la fecha 24 del Campeonato Nacional. El conjunto itálico está en el quinto puesto y con una victoria podría escalar al segundo lugar, que le daría acceso directo a la Copa Libertadores.

En tanto, los cementerios se encuentran en el onceavo lugar, a 12 unidades de los puestos internacionales y a ocho del descenso. Por lo tanto, el objetivo será sumar la mayor cantidad de puntos posible.

¿A qué hora juega Audax Italiano vs. Unión La Calera y dónde ver EN VIVO?

La señal encargada de transmitir de forma gratuita un partido po r la F echa 24 del Torneo Nacional es Mega y este viernes 17 de octubre, transmitirá el duelo entre Audax Italiano vs. Unión La Calera, a partir de las 18:00 horas .

La señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

