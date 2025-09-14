Ricky Hatton, uno de los boxeadores más populares del Reino Unido, murió este domingo a los 46 años, tras ser encontrado sin signos vitales en su hogar.

Cabe aclarar que si bien todavía no se confirma la causa de muerte, la policía ya confirmó que su fallecimiento no se investiga como “sospechoso”.

Con una carrera que lo llevó a conquistar múltiples títulos mundiales y enfrentarse a leyendas, Hatton dejó una huella imborrable en el mundo del boxeo y entre sus seguidores.

Ricky Hatton en 2023 (Getty Images).

Ricky Hatton: una carrera que marcó época

Hatton se destacó en las categorías superligero y welter, acumulando títulos y victorias memorables a lo largo de sus 15 años de trayectoria profesional.

Su triunfo sobre Kostya Tszyu en 2005, en el corazón de Manchester, se convirtió en un momento histórico para el boxeo británico y consolidó su estatus de ídolo.

Pero Ricky no solo era admirado por su habilidad en el ring, sino también por su cercanía con el público. Con un estilo humilde y cercano, siempre dedicó tiempo a sus fans.

A lo largo de su carrera, se enfrentó a los mejores de su era, incluyendo a Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, y dejó un recuerdo imborrable en cada pelea, convirtiéndose en un referente del boxeo británico.

El mundo del boxeo está de luto

El mundo del deporte reaccionó con profunda tristeza a la repentina muerte de Ricky Hatton.

“Solo habrá un Ricky Hatton. No puedo creerlo, tan joven”, escribió Tyson Fury.

Anthony Joshua, por otro lado, lo llamó “uno de los mejores, nuestro héroe británico”.

Incluso Manny Pacquiao, su rival en el ring, destacó su valentía y caballerosidad. “Fue un gran luchador dentro del cuadrilátero y un hombre valiente y amable fuera de él”, comentó.

Asimismo, figuras del fútbol y excompañeros también se sumaron a los homenajes, recordando a Ricky como un verdadero “héroe del pueblo”.