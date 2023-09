Inter vs Salernitana: Horario, cómo y dónde ver el partido de Alexis Sánchez por Serie A

No hay tiempo para lamentos en el Inter de Milán. Este sábado el equipo de Alexis Sánchez vuelve a la cancha para visitar a US Salernitana en el marco de la séptima fecha de la Serie A de Italia, y lo hace con la misión de reencontrarse con los abrazos si no quiere ceder más terreno en la lucha por la cima.

¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Salernitana por Serie A?

El Inter recibe a Salernitana este sábado 30 de septiembre a partir de las 15:45 horas de Chile en el Estadio Comunal Arechi, ubicado en la ciudad de Salerno, en Campania, Italia.

¿En qué canal ver en vivo por TV este partido de la séptima fecha del fútbol italiano?

Este partido de la séptima fecha del fútbol italiano será transmitido en TV por la señal de ESPN en los siguientes canales según tu operador de cable:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este duelo de la Serie A de Italia?

Si buscas un link para ver este duelo de la Serie A de Italia por streaming podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de la app Star+.

Dura caída

El equipo dirigido por Simone Inzaghi llega herido a este desafío tras sumar su primera derrota de la temporada la jornada pasada del fútbol italiano, cuando cayó en manos de Sassuolo por 2 goles a 1 en el Giuseppe Meazza y cortó su arranque perfecto.

Denzel Dumfries (45’+1) se matriculó con el descuento de un elenco Nerazurri que contó con el delantero de la selección chilena desde el minuto 68.

El Inter mantiene el liderato con 15 puntos, pero ya no tiene margen de error, ya que AC Milan le sopla en la nuca con menor diferencia de goles.

Así marcha la tabla de posiciones en la Serie A: