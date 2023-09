Alexis Sánchez quiere aprovechar el mal momento del Inter de Milán para poder ganarse una camiseta de titular. El equipo del Niño Maravilla no lo está pasando bien en las últimas fechas, lo que abre una posibilidad para cambios.

Así por lo menos lo está pidiendo la prensa italiana, donde tuvieron ácidas críticas al ataque del Nerazzurri. Lautaro Martínez, el capitán, fue blanco de dardos pero no es el único. Esto sin duda deja al chileno con espacio para meterse por los palos y así ganarse su lugar.

Las críticas al ataque del Inter de Milán que ilusionan a Alexis Sánchez

Inter de Milán sumó un nuevo revés luego de caer por 1 a 2 con el Sassuolo con Alexis Sánchez sumando minutos en el final. El resultado desató la ira de los hinchas, que no entienden la irregularidad del plantel titular de Simone Inzaghi.

A ellos se sumó La Gazzetta dello Sport, que este jueves hizo pebre al plantel estelar. “Empecemos por el cansancio de algunos jugadores, últimamente no tan frescos como al principio. Esto no es una anomalía en septiembre, cuando la condición atlética aún no es óptima, pero es un hecho sobre el que reflexionar”.

Ahí se lanzaron contra Lautaro Martínez, el capitán del Inter de Milán. “Capaz de marcar 5 goles en las 3 primeras jornadas o dar una asistencia y recibir un penalti en el derbi, ni siquiera parece emparentado con lo visto en las últimas 8 jornadas”.

“Sobre el césped de la Real Sociedad marcó y evitó el nocaut, pero hasta ese momento su actuación no había sido buena. Contra Empoli y Sassuolo las cosas fueron aún peor. El argentino, sin embargo, no es el único malhumorado ni el más… culpable: Barella y Bastoni también están lejos de su nivel, también debilitados por dos partidos contra Italia en los que gastaron mucho psicológicamente. Y todo el mundo sabe lo fundamentales que han sido los dos azzurri para el equipo desde la llegada de Conte”, añadieron

Finalmente está Henrij Mkhitaryan, otro de los titulares ofensivos del Inter de Milán. “Entre Empoli y Sassuolo Mkhitaryan también parecía estar en problemas, al cerrar el 2-1 de Berardi. Y si el armenio, sorprendente en el derbi, también traiciona, da que pensar”.

Estas crítica dejan a Alexis Sánchez con espacio por delante para refrescar al Nerazzurri y así recuperar el poder de fuego. Eso sí, dependerá de Simone Inzaghi si le da la chance al chileno de ir desde el arranque, algo que ha evitado hasta ahora. Y desde la última temporada juntos.

¿Cuándo juega el Inter de Milán?

Inter de Milán volverá a la acción en la Serie A este fin de semana. El sábado 30 de septiembre desde las 15:45 horas chocan con Salernitana por una nueva fecha del torneo.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en el Inter de Milán?

Alexis Sánchez ha disputado un total de 112 partidos con la camiseta del Inter de Milán. En ellos suma 20 goles y ha otorgado 23 asistencias.