Alexis Sánchez vive días soñados en su nuevo club, el Sevilla. Justo anotó su primer gol, pero horas antes de eso confirmó su interés por seguir activo en la selección chilena. De hecho, sus ganas son de jugar otro Mundial.

Las palabras del Tocopillano fueron tema no solo en redes sociales, también en los distintos espacios deportivos. Uno de ellos fue ESPN F90, donde un ídolo de Colo Colo analizó parte de sus dichos.

Las confesiones de Maravilla no dejaron indiferente a nadie, donde muchas críticas han surgido para las ganas de disputar una próxima Copa del Mundo con más de 40 años, mientras que otros apoyan sus dichos.

ver también “Quiero jugar el Mundial 2030 con Chile”: Alexis busca volver a la Roja y se postula a la cita con 42 años

Ídolo de Colo Colo pone la fianza por Alexis Sánchez

Uno de quienes nada contra la corriente de las críticas por la entrevista de Alexis Sánchez donde quiere seguir activo en la Roja para el Mundial del 2030 es Marcelo Barticciotto.

El ídolo albo, en ESPN F90, fue parte del análisis de las palabras de Maravilla junto al resto del panel. El primero en intervenir fue Sebastián Esnaola, quien agradeció el paso del tocopillano por la Roja.

ver también El golazo de Alexis Sánchez provoca tremenda reflexión del DT del Sevilla: “En la vida se subestima…”

“Agradezco y valoro en el fondo su tesón y sus ganas de seguir, pero también hay que tener un sentido de realidad. Por muy bien que esté, para el próximo Mundial no va a estar“, puntualizó el también periodista de Radio Cooperativa.

Publicidad

Publicidad

Luego, vino la primera intervención de Barti emplazando al comentarista. “Y para la Copa América… Y para el inicio de las Clasificatorias“, señaló.

Alexis Sánchez quiere seguir con la selección chilena de cara a las próximas Eliminatorias al Mundial del 2030. Foto: Daniel MIRANDA/APGNoticiasBo/Photosport.

“Eso ya es distinto”, replicó Esnaola, a lo que respondió de esta manera el 7 del Pueblo marcando su postura de lo que debe pasar con Alexis. “Si está bien, yo digo que si está bien va a tener las mismas posibilidades que los demás. Ahora, si sigue Nico Córdova no creo que tampoco lo llamen”, replicó.

Publicidad

Publicidad