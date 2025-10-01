Alexis Sánchez vive un renacer en Sevilla. Sin embargo, esto poco importó en la última nómina de la selección chilena, donde el tocopillano fue descartado de la convocatoria.

El formado en Cobreloa vive un buen momento futbolístico en Andalucía, donde de la mano de Matías Almeyda ha recuperado la confianza que había perdido en Udinese. Por esta razón, incluso se había animado a manifestar su deseo de seguir en La Roja y jugar la Copa del Mundo del 2030.

La reflexión de Alexis Sánchez

Chile publicó su nómina para el próximo amistoso ante Perú, el cual se jugará el 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida. La Roja será dirigida de forma interina por Sebastián Miranda, pero este decidió dejar fuera otra vez a Alexis Sánchez.

Desde la salida de Ricardo Gareca, Nicolás Córdova y ahora Miranda, han realizado nóminas proyectando a jugadores jóvenes que puedan decir presente en la Copa del Mundo de 2030, borrando definitivamente a la generación dorada de Juan Pinto Durán.

ver también Gabriel Suazo detalla la razón por la que Alexis Sánchez exuda clase en Sevilla: “Tiene mucha…”

Sin embargo, Alexis Sánchez no se rinde y sigue trabajando a full en Sevilla. El tocopillano quiere tener continuidad en su nuevo club y así, ganarse el derecho a estar nuevamente en la selección de la cual es el máximo goleador y asistente. Tras quedar fuera, subió un motivador mensaje a redes sociales.

“Las uvas deben ser pisoteadas para hacer vino. Las aceitunas son aplastadas para hacer aceite. Los diamantes se forman bajo presión. Las semillas crecen en la oscuridad. Cuando te sientas bajo presión o en la oscuridad, recuerda que estás en un poderoso momento de transformación. Confía en el proceso“, indicó Sánchez en Instagram.

Publicidad

Publicidad

Imagen: Instagram

El próximo partido de Alexis Sánchez y Sevilla será el domingo 5 de octubre, cuando por La Liga reciban a Barcelona. Será un partido muy especial para el Niño Maravilla, ya que se enfrentará al club donde militó entre 2011 y 2014.