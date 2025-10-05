Alexis Sánchez se agranda tras goleada de Sevilla ante Barcelona: “Estoy acostumbrado a romper…”

Un triunfo de esos que no se olvidan sumó este domingo Sevilla en la Liga de España, porque el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vapuleó a FC Barcelona.

La escuadra de los jugadores chilenos jugó el mejor partido del año y simplemente destruyó a los catalanes, ya que se impuso por un claro 4-1 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Los futbolista nacionales fueron clave. Alexis abrió la cuenta con un gol de penal y Suazo fue un cerrojo defensivo por su banda. Por esto ambos son muy queridos en Andalucía.

Alexis Sánchez saca a relucir su gran carrera tras triunfazo de Sevilla

Finalizado el partido, Alexis Sánchez fue uno de los que habló con la transmisión oficial, donde dejó en claro que está acostumbrado a romper registros, tras conseguir una victoria histórica con Sevilla ante Barcelona.

Sevilla celebró el gol de Alexis.

“Me dijeron que hace 10 años no se ganaba acá, es mucho tiempo. En el fútbol pasan estas cosas. Más con Sevilla. Me saco el sombrero con mis compañeros. Si era un momento, era hoy. Llevo un mes acá, estoy acostumbrado a romper récord en todos los clubes que he estado. Miraba como celebraba la gente y mis compañeros. Fue muy lindo. Me senté en un momento para mirar ese lindo momento en el estadio”, dijo el goleador histórico de la selección chilena.

“Fue un día hermoso. El ambiente que se vivió fue único. La gente de sevilla te hace sentir la pasión por la camiseta”, cerró Alexis.

Sevilla consigue un triunfo inesperado, que lo alza al cuarto puesto de la tabla de posiciones en la Liga de España.