Alexis Sánchez analiza su primer año en Marsella con palo a sus compañeros: "Quería ganar trofeos y quizás ninguno me creyó"

Alexis Sánchez se prepara para lo que puede ser su último partido con la camiseta del Olympique de Marsella. Este sábado el Niño Maravilla y sus compañeros enfrentan al Ajaccio en el cierre de la Ligue 1, donde terminaron en el tercer lugar y clasificados a la fase previa de la UEFA Champions League.

Si bien el principal objetivo que tenía el tocopillano en mente se cumplió a medias, su continuidad ha sido el tema que se ha tomado la prensa francesa. El OM ha hecho lo posible para darle cariño, con videos, fotos y eligiéndolo el MVP de la temporada, instancia que aprovechó para analizar su primer año en el club. Eso sí, con un palo a sus compañeros.

Alexis Sánchez se la canta clara al Olympique de Marsella y sus compañeros

Alexis Sánchez repasó lo que ha sido su temporada con el Olympique de Marsella y dejó claro que, más allá de lo personal, esperaba algo mejor. “Este año he aprendido del club. Llegué, conocí a los jugadores y la afición. Estoy contento porque me eligieran el jugador del año, pero me hubiera gustado darle un título a la gente”.

Pero eso no fue todo, ya que dejó un palo a sus compañeros de esta campaña. “Estuvimos cerca, tuvimos chances de ser campeones, pero esto nos tiene que servir de experiencia. Desde que llegué dije que quería ganar trofeos y quizás ninguno me creyó. Llegué y me di cuenta que este club era grande”.

Por si fuera poco, Alexis Sánchez lanzó una frase que de inmediato disparó los rumores sobre su salida del Olympique de Marsella. “Estoy contento, pero hay que seguir luchando por lo que uno quiere”, recalcó.

“Cuando estábamos disputando la Copa de Francia, la gente quería que diéramos más. O cuando estábamos detrás del París, la gente estaba motivaba y se nos escapó la oportunidad. Tiene que servir de experiencia”, añadió.

Consultado por el gol que más le gusto, el Niño Maravilla escogió el hecho al Reims, al que le marcó un doblete y les rompió la racha de local. “El tiro libre fue importante, porque íbamos perdiendo 1 a 0 y remontamos. El equipo no había perdido hace 19 partidos y les quitamos el invicto”.

Finalmente dio a conocer las palabras que más lo marcaron en el Olympique de Marsella. “‘Allez les gars’ es una y ‘Concentré’, que hay que estar siempre concentrado y siempre lo digo en el camarín”.