El entrenador del Inter de Milán, Simone Inzaghi, adelantó lo que será la final de la Copa Italia frente a Juventus este miércoles. Por los chilenos habrá que esperar, pues el DT juega al misterio con la formación pero ya es un hecho que Alexis y Vidal no serán titulares.

El Internazionale Milano se enfrenta este miércoles contra la Juventus, desde las 15:00 horas, en el estadio Olímpico de Roma, por la gran final de la Copa Italia 2021-22. Los nerazzurri de Alexis Sánchez y Arturo Vidal buscan el título y un envión anímico para pelearle el Scudetto al AC Milan en las dos últimas fechas de la Serie A.

“Estamos muy orgullosos de estar aquí. Será un partido muy importante, una final. No hay recetas precisas para ganarlas, pero hay que jugarlas con determinación y agresividad. Tendremos que dar el 120 por ciento”, dijo el DT Simone Inzaghi en rueda de prensa.

El entrenador del Inter agregó que “sabemos que es una semana importante para todos. Somos conscientes de lo que hemos hecho en este camino, dónde empezamos y a dónde llegamos. Lo hicimos muy bien gracias a los muchachos que me siguieron. La expectación ha ido creciendo a lo largo del año. Una vez acabe el partido de mañana pensaremos en los dos últimos partidos y en la lucha por el Scudetto”.

“Tenemos que dejar Serie A de lado aunque no sea fácil. Hubiera sido mejor jugar esta final después de los dos últimos encuentros, pero se decidió un tiempo antes. Tenemos que pensar partido a partido, porque primero de esta importantísima final”.

Respecto al rival, Inzaghi sostuvo que “nos enfrentamos tres veces ya a la Juventus, fueron tres partidos diferentes pero siempre muy igualados. Mañana será un partido abierto, con mucha calidad. Como dije antes, hay que cometer los mínimos errores posibles, porque las finales se deciden por pequeños detalles”.

Por último mantuvo el misterio respecto al once titular que presentará y menos dio pistas si Alexis o Vidal tendrán minutos desde el pitazo inicial: “mañana por la noche sólo pensaremos en la final y las opciones están orientadas hacia eso. Sólo Vecino tuvo que parar, no tiene nada grave, pero no está disponible para mañana. Bastoni está recuperado, pero claramente tendré que evaluarlo bien mañana por la mañana. Tengo varias dudas porque hay que elegir todos los días, y cuando tienes a casi todos disponibles tienes más donde elegir”.