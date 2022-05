Inter de Milán goleó a la Juventus en el alargue de la final de la Coppa Italia y Alexis Sánchez junto a Arturo Vidal suman un nuevo título con el cuadro nerazzurro. Los dos chilenos partieron en la banca y Simone Inzaghi los envió al terreno de juego segundos antes del final del tiempo reglamentario.

Así las cosas, Alexis y Vidal jugaron íntegramente los dos tiempos extras para conseguir una nueva corona, en la previa de la recta final de la Serie A. Inter y los chilenos consiguen un envión anímico en medio de la ilusión de quitarle el Scudetto al AC Milan en las dos últimas fechas del calcio.

Tras el duelo, la prensa italiana tuvo contradictorias reacciones por el desempeño de Alexis y Vidal. Passione Inter calificó con un 6,5 al King y con un 6 al Niño Maravilla.

Sobre Vidal consideraron que estuvo “lento, tremendamente lento en lo que hace. Aún así entra al campo a lo grande y gestiona bien casi todos los balones que toca con mucha experiencia”, agregando que Alexis “entra con buena personalidad y se incorpora bien sobre la marcha de los nerazzurri: excelente impacto”.

Otro partidista nerazzurri, FC Inter News, le puso 6 a Vidal manifestando que “esta vez entra con la actitud correcta, esa la combativa que siempre lo ha acompañado a lo largo de su carrera. Presiona a los que llevan la pelota, dobla y nunca pierde el balón al pie”.

“Perisic se toma el protagonismo en la prórroga, Sánchez recibe muy poca luz y es incapaz de expresar el fútbol que le gustaría, sobre todo porque la Juventus se toma el balón del partido, obligado a perseguirlo”, agregaron sobre Alexis con nota 5,5.

Por último Calcio Mercato le puso 6 a Vidal y a Alexis: el King “da equilibrio y fuerza al medio campo. También quería tirar el penal, pero Perisic no lo satisface y él se hace a un lado”, publicaron sentenciando que “Alexis con la derecha pega bien, patea al vuelo pero la dirección es al medio y no complica a Perin. No hace falta su ayuda en la fase sin el balón”.