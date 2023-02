Fabián Orellana fue la gran novedad de la jornada 5 de la Kings League, la famosa liga de futbolito creada por Gerard Piqué. El atacante que dejó Universidad Católica fichó como el estelar jugador 12 del xBuyer Team, pero no es el único chileno presente en la popular competencia liderada por streamers. Ahí también está Benjamín Sierra.

Sobrino del Coto Sierra -hermano de su papá- y Sebastián Miranda -hermano de su mamá-, el chileno de 26 años hizo las juveniles en Unión Española, pero no tuvo la oportunidad de progresar, así que se fue a estudiar a Estados Unidos y luego emigró a España. Ahora, es Account Manager para un empresa de mercado en la semana, mientras que cada domingo parte a la Cupra Arena en Barcelona para la jugar la Kings League.

"Estudié cuatro años Administración de Empresas y cuando terminé decidí venirme a Barcelona porque acá tengo familia. Ahí apareció lo de la Kings League, me enteré por Piqué porque soy muy fan de él. Me motivé con unos amigos y postulamos: puse mi video y donde había jugado, y me llamaron", cuenta a Redgol desde la capital catalana.

"Primero hubo un evento selectivo donde te hacían una especie de cartas FIFA, después te llamaban al Draft y los presidentes me eligieron". Se trata de los hermanos Buyer y dueños del xBuyer Team, Javi y Eric Ruiz, y Benja está chocho con ellos. "No los conocía mucho, pero me empecé a meter en todo este mundo y ahora los sigo, soy bastante fan. Me encanta su contenido y no lo digo solamente porque sean mis presidentes", declara entre risas.

"El cariño es mutuo, son muy cercanos a nosotros y muy sencillos. Nos tratan muy bien y desde el primer día nos cuidan bastante. Me imagino que nos quieren tanto a nosotros porque somos parte del club, porque toda la Kings League los ilusiona" agrega.

"Fue increíble jugar con Orellana, es un crack"

Aunque ya lo había adelantado en Twitch el programa El Kiosco de la Kings League, Sierra no tuvo confirmación de que Fabián Orellana llegaba a su equipo hasta el mismo día que se anunció. Se enteró oficialmente el sábado pasado, un día antes de la jornada 5 ante el 1K de Iker Casillas, cuando el xBuyer Team confirmó el fichaje.

"Fue increíble jugar con él, es un crack. Se nota la calidad que tiene en la cancha, los años que tiene de fútbol, su nivel y la tranquilidad que tiene para hacer todas las cosas. Nos ayudó mucho. Jugar con alguien que estuvo en la selección chilena, que ganó una Copa América, que estuvo en el Celta, club al que mi familia le tiene mucho cariño. Es muy top y él como persona es increíble", aplaude Benja.

"Hubo esa conexión de 'somos chilenos'. Cuando lo conocí, conversamos, ahora ya me sigue en Instagram y vamos hablando", revela. Incluso, entre risas bromea con que "si necesita cualquier cosa, sabe que me puede escribir". "Al final, tenemos cercanía porque somos chilenos, la relación es más fácil, conocemos más cosas y tenemos más en común", dice.

"No le pregunté mucho, pero tenía ganas de pedirle consejos. Es una persona que ha jugado y visto mucho fútbol: lo que él ve, nosotros no lo vemos, él ve más detalles por venir de la élite del deporte", sigue.

¿Y cómo se tomó el fichaje el resto del xBuyer Team? "Sabíamos la calidad de jugador que tiene, es muy conocido acá. En el grupo era como 'wow, va a jugar Fabián'. Fue un impacto muy positivo para todos, teníamos ganas y sabíamos que habría más chance de ganar con él. Él nos da muchas cosas y el equipo lo aprecia", valora.

Tras su primer partido en la Kings League, Orellana manifestó su deseo de que la popular liga llegue a Chile. Incluso, se comprometió a ser uno de los presidentes si el sueño se concreta. Y Benja Sierra está de acuerdo. "Creo que la Kings League pegaría tanto en Chile como España, por todo lo que he visto, los mensajes de mis amigos y toda la gente que me ha escrito por Instagram", dice.

"La gente tiene ganas, es un producto muy atractivo y divertido, una innovación en el fútbol. ¿Por qué no llevarlo a Chile? Sería una idea brillante y muy bienvenida, los medios han hablado mucho de la liga, de Fabián e incluso de mí, así que creo que sería muy recibido. Sí o sí me gustaría jugar en Chile por lo menos algunos partidos, que me pueda ver mi familia, mis primos, mis amigos, compartir esto todos juntos", suma.

¿Algún otro jugador chileno que le gustaría ver en la Kings League? Soñando en grande y sin pensar en las restricciones de cada jugador y su equipo, Sierra nombra a los grandes de la Generación Dorada. "Que venga Alexis Sánchez, por favor. Arturo Vidal, Gary Medel", dice. Y suma: "Ben Brereton incluso. El Mago Valdivia me gustaría".