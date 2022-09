El nombre de José Luis Sierra ha estado más de una vez ligado a la banca de Universidad de Chile. El técnico asomó entre los candidatos para asumir al Romántico Viajero tras la salida de Hernán Caputto, pero nunca se concretó ninguna llegada al Centro Deportivo Azul.

Ahora, el mismo DT explica qué lo ha mantenido lejos. En conversación con ESPN F 90, el estratega nacional fue consultado por qué su estilo de juego "a ratos no gustó mucho" en el fútbol chileno y se refirió a las razones por las cuales no arribó a la U.

"Muchas veces queremos resultados y mi peor resultado en Colo Colo fue salir segundo. En Unión ganamos dos campeonatos, quizás la última etapa en Palestino fue la más mala, ahí me equivoqué yo en el paso de un año a otro, me debí haber quedado con más jugadores del año anterior", comentó.

"No podría generalizar respecto a por qué mi estilo no gusta mucho. Nos hemos dado cuenta que redes sociales impactan mucho y resulta que representan a una minoría", continuó.

Consultado por si le bajaron el pulgar en la U por temas como redes sociales, Sierra fue claro: "Sí estuve cerca de la U y sí fue por eso". El técnico aseguró que su paso como jugador y posterior estadía en la banca de Colo Colo espantó en el Centro Deportivo Azul.

"Hubo algo de, no quiero decir miedo, pero era decir 'cómo vamos a traer a alguien que jugó y dirigió en Colo Colo a la banca de la U', porque ese era el tema. Creo que había convicción, pero no de todas las partes sino de una o dos personas", aseguró.

"Pero es parte de. Si como entrenador me pautean las redes sociales o la prensa respecto a lo que voy a colocar o hacer, cambiar mi forma de ser y decir 'lo mío no gusta', bueno, resulta que donde he ido, salvo la segunda etapa en Palestino, siempre me ha ido bien", cerró.