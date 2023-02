El ex seleccionado Fabián Orellana debutó oficialmente en la Kings League, la liga de estrellas que se disputa en España con formato de futbolito, y conversó en exclusiva con Redgol: "Si se hiciera en Chile, sería muy bueno", aseguró el gran fichaje del xBuyer Team.

Fabián Orellana regresó a su hogar futbolístico, España, con una sorpresa bajo el brazo. El delantero chileno fichó por el xBuyer Team, equipo liderado por dos famosos streamers, y debutó en la Kings League, el torneo de futbolito espectáculo que organizan Ibai Llanos y Gerard Piqué, con la participación estelar de Sergio Agüero.

El ex Universidad Católica tuvo un positivo debut, con victoria sobre el 1K FC, cuadro que encabeza el ex arquero Iker Casillas. Y luego entregó sus sensaciones en diálogo exclusivo con Redgol en el puerto de Barcelona: "Estoy feliz, me encanta España. Es maravilloso estar en la Kings Leage, un torneo que sigo desde Chile", explicó el Histórico.

Pero Orellana no se queda con eso y ya sueña con dar un paso al mundo de la entretención, basándose en el exclusivo torneo que se realiza en la Madre Patria. "Me encantaría ser embajador de la Kings League en Chile, por haber sido el primer jugador profesional chileno e haber jugado acá", se aventuró en diálogo con David Ibáñez.

La alegría del xBuyer Team con Orellana



Fabián Orellana llegó a la quinta fecha del torneo que disputan doce equipos, y donde los ocho primeros avanzarán a la liguilla por el título. Sumó la segunda victoria y la presencia de un doble mundialista, como es el ex seleccionado chileno, coincidió con el mejor partido del equipo.

"Aprieta un poco el físico aquí, son 25 minutos", dijo exhausto Orellana a la prensa local, después de su participación. ¿Cómo llegó a la Kings League? "Soy amigo de Javi (Javier Ruiz, uno de los controladores del xBuyer Team) hace mucho tiempo, en diciembre dejé el club en el que estaba y él vio que estaba sin equipo: me invitó y volví a pasarlo bien", relató.

Lo que viene será clave, ya que Orellana reconoce que tendrá negociaciones antes de decidir si se queda en el equipo. "Tengo que hablar con el presidente", indicó el formado en Audax Italiano. Pero también se refirió a la posibilidad de llevar un torneo de estas características a Chile en el futuro.

"A Chile le gustan mucho estas cosas. La gente se motiva mucho por redes sociales, si me escribieron todos mis amigos. Si se hiciera en Chile sería muy bueno. Ojalá lo pusiéramos hacer en Chile, sería presidente y jugador de un equipo, como el Kun (Sergio Agüero)", completó el ariete nacional.