L'Equipe "agradece" al "sublime" Alexis Sánchez y el chileno eclipsa a Messi y Mbappé

El doblete en la victoria a domicilio sobre Stade de Reims no sólo pone a Alexis Sánchez en lo alto de un Marsella que quedó a siete puntos del PSG en la Ligue 1, si no que además enciende el sueño de que un equipo terrestre le quite la corona al galáctico team de Messi y Mbappé.