Inter vs Napoli | Horario, cómo y dónde ver en vivo por TV y ONLINE a Alexis Sánchez por la fecha 31 de la Serie A de Italia

La Serie A de Italia entra en su recta final con definiciones tremendas en la parte alta de la tabla y donde si todo sigue como está, Inter de Milán se aproxima a ser el campeón del Scudetto. Pero por la fecha 31 tienen un complejo partido de visita contra Napoli.

En el antiguo Estadio San Paolo y hoy llamado Diego Armando Maradona será este partidazo y si bien el Inter es favorito, la presión será bastante contra el elenco de Nápoles que pelea por un cupo a la próxima Champions League.

Claro que los nerazzurros sacan cuentas alegres en la previa debido a su ventaja con el AC Milan de 11 puntos y que de mantenerla frente a un elenco rossonero que ha sido muy irregular en los últimos encuentros, tendrá a Alexis Sánchez y Arturo Vidal celebrando un nuevo título.

Prueba de fuego la de este fin de semana y que contará entre los citados con el Maravilla, quien fue titular el último partido del Calcio. Distinta suerte corre el King, que a pesar de que tras la operación de rodilla había vuelto a entrenar, en los últimos días sufrió molestias que lo tienen como incógnita para el duelo con Napoli el domingo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Napoli vs Inter?



Napoli vs Inter se jugará el día domingo 18 de abril a las 14:45, hora chilena.

Arturo Vidal no ha podido regresar y se teme una lesión a largo plazo. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Napoli vs Inter?

El encuentro será transmitido por ESPN y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



El partido del Inter vs Napoli será transmitido online y por streaming en ESPN Play y Zapping.